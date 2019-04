Daniel ose poser la question ce matin : quoi de plus beau et de plus généreux que le métier de Gigolo ?

Aujourd’hui je suis particulièrement heureux que nous recevions Kad Merad et Anne Charrier.

Oui je suis heureux et même fier qu’à travers l’œuvre qu’ils viennent nous présenter ils remettent à l’honneur une profession noble emprunte de générosité et pourtant trop souvent déconsidérée.

Au travers du film d’Olivier Barou nous est en effet proposé un emploi décrié et pourtant si porteur de satisfactions et générateur de revenus qui permettent d’envisager un niveau de vie plus que confortable…le métier de Gigolo !

Oui quoi de plus beau et de plus généreux que le métier de Gigolo !

Car il ne suffit pas d’être un mâle équipé comme une pompe à essence et de pouvoir faire accepter à son bassin la surchauffe d’un emballement érotique et passionnel accompagné de cri et de sueur pour assurer le succès d’un rapport soutenu monnayable ! ! Non, non, non !

Il en est autour de cette table qui comme passe-temps n’ont d’autre ambition que celle de satisfaire leurs besoins les plus vils et le plus souvent dans des conditions d’hygiène discutables… Et bien que tous ceux là qui se disent que le métier de Gigolo est fait pour eux je dis encore non, non, non, non les amis !

La Gigolerie nom technique qui désigne l’exercice professionnel exercé par un Gigolo, la gigolerie exige bien plus que ça !

Un bon Gigolo c’est quoi ?

Et bien c’est un homme qui est dans le partage la transmission, l’empathie, le don de soi.

On est loin de la figure égoïste de l’individu mi-homme mi-bison à la toison pectorale tropicale au fessier saillant et l’organe dru !

Non le bon Gigolo est sympa, souriant, aimable, courtois, propre, compréhensif, à l’écoute, délicat sauf, sauf, sauf… Sauf quand bien sur la cliente lui demande de devenir un autre. Quand elle lui demande de lâcher la bête qui sommeille en lui ! Et là on a le choix entre plusieurs menu Gigolien, Gigolien étant le terme technique désignant une activité liée à l’art de la Gigolerie !

Car le métier de Gigolo est un métier qui n’a pas qu’un seul profil ! Non les offres sont aussi multiples que les désirs qui nous habitent…

