C’est peut-être le plus grand magicien de tous les temps ! Qui ça ? Et ben Alexandre Benalla. Selon le « Canard enchainé » l’ancien chauffeur-garde du corps-diplomate-bagagiste de l’Elysée aurait toujours en sa possession un téléphone crypté qu’on donne au personnel des services secrets ça plus un 4ème passeport !

Et oui on n’est jamais au bout de ses surprises avec Alexandre Benalla.

Alexandre Benalla c’est le « Monsieur Plus » de la République.

Alexandre a toujours sur lui ce que vous cherchez et même ce que vous ne cherchez pas !

Tu veux un peu d’argent ? Demande-lui, il en a.

Tu veux des armes ? Demande-lui, il en a.

Tu veux un brassard de police ? Demande-lui, il en a.

Tu veux une matraque ? Demande-lui, il en a.

Tu veux un sandwich mixte jambon fromage avec supplément cornichons le tout dans du pain de mie garanti sans croute et sans gluten ? Demande-lui, il en a.

Tu veux un livre sur l’honnêteté, la transparence et la loyauté ? Non ça demande pas, il en a pas, faut pas déconner non plus…

Non mais à part ça il a tout Alexandre !

A se demander combien il a en poches le bougre !

En tous cas si tu as besoin d’un nouvel ami le meilleur choix, c’est Benalla !

Alors qu’est ce qu’on dit ? Merci Monsieur Plus.

Tout ça mériterait presque que l’on consacre à Mr Benalla et à ses trésors insoupçonnés une grande émission d’investigation...

Aujourd’hui dans Affaires Sensibles nous plongeons au cœur de l’intime d’un personnage étonnant : l’intrigant Monsieur Benalla

Nous sommes dans l’appartement d’Alexandre Benalla.

Un appartement des plus de 300 mètres carrés dans un quartier huppé de la capitale.

Un peu étrange pour un simple chargé de mission mais bon on n’est pas là pour parler immobilier.

Dans cet appartement tout est bien rangé on a l’impression que l’occupant des lieux n’a rien à cacher et pourtant…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !