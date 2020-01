Daniel Morin suffoque face à tous les écolos, Yann Arthus Bertrand vient même le hanter dans son sommeil...

C'est plus une vie, j'en peux plus. Je suis entouré de gens bien intentionnés pour la planète du coup ça me met la pression et le soir je suffoque. Oui parfaitement, et quand je suffoque qu'est ce qui se passe ? Et bien je dégage plus de gaz carbonique, je pollue plus !

Ah bah bravo les écolos, bien joué les gars !

Alors on a re-droit aux feux de cheminée à Paris, mais on te fait culpabilliser en te disant que c'est "hyper mauvais" pour la planète ! Donc tu as le droit mais on te regarde de travers !

Non mais ça s'accumule j'en peux plus. J'en fais des cauchemars Yann Arthus Bertrand, des cauchemars ! La nuit dernière je rêvais que j'étais près de ma petite cheminée parisienne en douce compagnie...

On est bien là Moumoune...

Oh oui j'adore ça le feu de cheminée, c'est trop romantique

T'as pas chaud là ?

Oh si je brûle...

