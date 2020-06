Ce matin les anglais énervent Daniel Morin, car ils ont empêché une fille de concourir à "Miss Hitler"...

Ahhh ça c’est rien de la dire mon petit bonhomme !

En fin de semaine dernière ils ont tout simplement coupé l’herbe sous le pied d’une jeune fille de 23 ans qui s’apprêtait à vivre le moment de sa vie ! Peut être même la chance de sa vie !

La chance de gagner un concours de beauté qui lui aurait permis grâce à la notoriété d’échapper à sa condition de serveuse qui lassée de servir des bières rêve d’étoiles et de paillettes !

Et ben pour elle c’est terminé !

En effet ces salauds de roastbeef ont purement et simplement foutu en prison cette brave fille et 3 de ses amis !

Et vous savez pourquoi mon petit canard ?

Et bien tout simplement par ce qu’ils appartiennent au mouvement « national Action » un groupe Néo Nazis et qu’ils sont reconnus comme étant « racistes antisémites et homophobes ».

En même temps qui n’a pas de défauts ? hein ? qui est blanc comme neige ? personne on est d’accord !

Pour en revenir à la jeune fille, Alice, elle allait passer le concours de beauté Miss Hitler !

Vous vous rendez compte ce que ça peut faire comme dégâts de priver une petite nazie de concourir à Miss Hitler ?

C’est dramatique c’est toute une galaxie de rêve qui s’écroule

Pour une petite nazillonne devenir Miss Hitler c’est le graal !

Et ben les anglais les rêves des jeunes les ambitions tout ça ils s’en foutent !

Au panier à la poubelle les ambitions et la chance de sortir de sa condition sociale, on est au top de l’injustice !

En tous cas avec l’organisation d’un évènement comme « miss Hitler » pour ce qui est de la connerie associée au mauvais gout là y a du niveau, du gros niveau !

J’espère juste qu’en prison ils se contenteront de rester juste con et qu’ils ne contamineront personne !