Une fois de plus, Daniel n'est pas du tout d'accord avec tout ce qu'à dit Mr Gui jusqu'ici...

Ahhhh nom de dieu de nom de dieu !

Non mais vous savez ce que je vais vous renvoyer le Sarrazin. Je vais vous renvoyer l’extincteur du studio ! Et en pleine gueule !

Ça ou bien la bouteille géante de Calva Poppers que Leila garde dans son sac à drogues.

J’en peux plus de vos niaiseries affligeantes et plus cul-cul les une que les autres.

Ah j’ai honte, ah j’ai mal… Vous êtes la gastro de l’interview ça sort d’un coup et ça pique !

Et le pouvoir de la parole nanana,

Et l’importance de l’éloquence ninini,

Et le miroir de notre âme nununu…

Mais prenez le donc ce foutu miroir et regardez-vous !

Attention je vous préviens tout de suite le spectacle est vilain, vous qui avez la chance de ne pas vous voir, le choc va être cinglant !

Vous êtes d’une laideur giclante Mr Gui, un vrai geyser à dégout !

Et en même temps en matière de tchatche je sais qu’il y a en vous un connaisseur….

Vous êtes éloquent comme une poissonnière sur le marché, vous êtes convainquant comme un curé qui parle à un scout mais vous êtes aussi inefficace qu’un muet qui crie “au feu”

Et puis à propos d’oralité, tiens un petit défi que je vous lance : fermez là !

Et pourquoi je vous fais une telle proposition ?

Alors oui déjà pour me reposer les nerfs mais aussi et surtout par ce que LA parole ne sert à rien, c’est du bruit, du dérangement, parler ne sert à rien, ce qu’il faut c’est agir….

Et agir c’est quoi ? C’est “cogner” quand est pas d’accord et “faire l’amour” avec l’autre quand on est content de le voir.

Le vrai échange humain ne passe que par les extrémités : les poings et le zizi !

Et ne faites pas le choqué c’est exactement de cette façon que vous gérez vos stagiaires !

Désolé mon pauvre Mr Gui mais une fois encore vous avez dit n’importe quoi !