Ce matin, Daniel comprend bien que la planète va mal mais il ne comprend pas certains comportements

Bon ben moi j’y comprends plus rien ! On nous bassine avec l’environnement « Faites ceci, ne faites plus cela »

France 2 fait une émission spéciale avec Nagui, très chouette émission que j’ai regardée de bout en bout, une émission où il s’est passé un truc hallucinant, on y reviendra à l’occasion du petit débrief d’ici quelques minutes.

Mais bon bref , on est d’accord pour dire que l’utilisation de la bagnole n’est pas ce qu’il y a de mieux pour la santé de la planète et accessoirement de ses habitants c’est à dire nous !

Tout le monde est d’accord en tout cas en Europe pour dire « basta la bagnole » et là on vient d’avoir les chiffres de ventes de véhicules neufs pour septembre : + 14, 5% ! Et nous on chante « cocorico » avec Renault + 28 points… Comment peux-tu dire un jour « Oui faudrait quand même penser à moins prendre la voiture… » et le lendemain « ouais c’est génial en 1 mois y a 1 250 000 bagnoles de plus sur les routes de l’Union Européenne… whouuuu houuuu »

Étrange non !?

C’est ce genre de comportement qui m’amène à penser que pour nous question environnement c’est foutuuuuuu ! Les dégâts sont considérables, Nagui en a parlé hier mais ça va au delà de ce qu’on peut quantifier et même de ce qu’on peut imaginer !

Regardez Neymar, d’habitude c’est en février que son pied se casse et ben là à cause du dérèglement climatique dès le mois d’octobre il est hors service, sa cuisse a lâché ! A cause du réchauffement, ses muscles ne tiennent plus, il a des jambes en papier crépon !

Pour l’instant on nous dit qu’il est indisponible pour 4 semaines mais vous allez voir que dans 15 jours on va nous annoncer que sa saison est terminée et dans 1 mois on va apprendre qu’il est mort d’une fracture du cœur en prenant sa douche !

De toutes façons certains le sentent venir, les nouvelles générations sont foutues, contaminées, du coup on fait appel aux vieux briscards pour tenir la baraque !

Sur France 2 Nagui et Michel Drucker sont chouchoutés par la direction, on sait qu’ils sont immunisés pour tout, increvables ces deux-là !

Sur C News ils ont repris Zemmour, pour son talent ? Ben non ! Pour son endurance enfin !

On sait qu’il va pas tomber malade ou manquer d’oxygène ou encore être victime de la mal bouffe ça fait tellement longtemps que son fond de commerce sent le caca !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !