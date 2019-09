Ce matin, Daniel nous invite à être solidaire de tous ceux qui contestent leur statut difficile

« Les pauvres non pas le privilège de la misère ! »

Une fois encore le projet de réforme des retraites créé la colère.

Aujourd’hui plus que jamais la contestation est contagieuse.

Alors entre la RATP vendredi dernier et l’appel à la manif de samedi prochain par Force ouvrière et la CGT cet après-midi, le rendez-vous est pris à 13h pour une manif d’autres pauvres, d’autres précaires ! Oui ils sont inquiets pour leurs vieux jours, ils ont peur du spectre de la misère, ils, se sont 3 catégories bien connues pour galérer financièrement à savoir les médecins, les avocats et les pilotes de ligne qui se réuniront place de l’Opéra !

Et c’est bien qu’ils fassent ça parce que nous on ne le sait pas mais ces catégories sont dans le dénuement et la précarité.

On est là à s’imaginer bêtement qu’un avocat c’est riche… ben non y a des avocats qui sont pauvres et qui ont peur de vieillir sans le sou ! Surtout à Paris !

On pense à tort visiblement, qu’un médecin n’a pas de souci financier…

Et ben non y a des médecins qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts !

Surtout à Paris !

On pense comme des cons qu’un pilote de ligne ça gagne bien sa vie… que dalle, apparemment y a des pilotes démunis ! Surtout à Paris !

Alors ce rendez-vous prévu dans 40 minutes j’aimerais qu’il soit soutenu par une majorité de français, même si vous n’êtes pas pilote pas avocat ou pas médecin, allez les soutenir ils ont besoin de vous !

Les soutenir pourquoi me demanderez-vous ?

Et bien par ce qu’une société sans gens riches c’est pas pareil, c’est triste ! Pourquoi ? Et bien par ce que…

Parce que le sans emploi ben il est fier quand il voit passer devant lui un avocat au volant de son Aston Martin, il se dit que la France est un vrai pays d’opportunité ! Parce que quand le SDF voit arriver le pilote de ligne accablé par le décalage horaire de son vol Sydney/Paris et bien il se pousse pour le laisser passer avec là encore ce sentiment de fierté, fierté d’habiter le même immeuble que lui, lui dans le hall et le pilote dans le 200 mètres carrés terrasse du dernier étage OK mais c’est quand même le même immeuble, ils sont quasiment voisin !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !