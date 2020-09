Ce matin, Daniel nous explique pourquoi il n’est pas vraiment pour la 5G…

Vous avez entendu le Président de la République, il veut la 5G et il l’a veut vite.

Il en a marre de ces SMS qui mettent 2 secondes à partir

rhooo la lenteur du dossier !

Il veut que ça parte en 1 seconde quand il dit « je t’aime » à Brigitte. Il veut que ça parte en une ½ seconde quand il écrit « Mais nom de Dieu arrête avec cet accent à la con » à Jean Castex.

Il n’a pas du tout apprécié le moratoire des 70 élus demandé avant hier ! Il en a marre de tous ces gauchos qui veulent ralentir la 5G « ralentir la 5G » quel oxymore à la con ! Par définition tu ne ralentis pas la 5G la 5G c’est la vitesse c’est la puissance, c’est Jupiter !

Avec la 5G Emmanuel il va être en visioconférence avec Merkel tout en envoyant des missiles sur la Turquie pendant qu’il télécharge toute une saison de « Plus belle la vie » tout ça depuis son plumard qui grâce à la réalité virtuelle sera transformée en bureau !

Il a comparé ceux qui veulent un moratoire sur le déploiement de la 5G à des Amish qui veulent revenir à la lampe à huile…

Et en même temps Mr le Président, en même temps a-t-on vraiment besoin de la 5G ? A-t-on vraiment besoin que tout aille plus vite ? On mène des vies à la con, si on ralentissait un peu histoire de profiter des choses…

Oui si on vivait comme dans une pub pour des saucisses qu’on fait griller sur un petit feu de bois près de la rivière…

Pourquoi vivre à 100 à l’heure ?

Regardez-vous Nagui, vous êtes à fond, en permanence, vous allez tellement vite que vous n’avez même pas pris le temps de grandir !

Maintenant vous êtes un vieux Monsieur dans le corps d’un enfant 12 ans c’est dommage !

Tenez au lieu de stresser les invités avec des questions sur leur promo ou leurs projets soyez cool avec eux prenez de leur nouvelles mais à la cool !

Privilégiez des moments calmes et contemplatifs.

« Bonjour Grand Corps ! Ca va en ce moment ? Si on se buvait un petit café en regardant Nagui sourire, il est beau le sourire de Nagui, on dirait le sourire d’un enfant qui vient de trouver l’adresse Youporn sur le net…

Ah ben ça y est Tanguy Pastureau s’y met à son tour, là on peut parler de sourire jovial, on dirait un caniche devant une boite de croquettes !

Non mais regardez Grand Corps, regardez ces sourires sont contagieux !

Maintenant c’est Morgane qui sourit !

Elle sourit bien Morgane, elle a un sourire franc mais qui a de la retenue, elle a le sourire de la religieuse de province qui a une angine et qui sait que dans quelques minutes un médecin de campagne aux mains calleuses va venir l’ausculter et la palper !

Voilà des petits moments de vie simples et lents qui nous mettent pourtant en joie !

