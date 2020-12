Dans cette chronique, Daniel Morin nous aide à prendre une décision sur la question de la vaccination contre le Covid 19.

On est d’accord, il y a 2 mois tout le monde attendait le vaccin, tout le monde disait : « pourvu qu’il arrive vite », maintenant qu’il est là… On n’est plus si chaud que ça ! On est un sur deux à se dire : « mouais finalement pas sûr, on sait jamais… »

Et malgré la méfiance, Jean Castex l’a annoncé, les vaccinations devraient commencer en France dans moins de 2 semaines ! Dans 11 jours précisément ! Le vaccin choisi est celui des laboratoires Pfizer… A-t-on raison de se méfier ? Je vais donner de quoi vous aider à prendre votre décision.

Le patron de Pfizer Albert Bourla a déclaré hier : « me faire vacciner, moi, euh non je vais attendre » Quoi ?! Non mais d’où tu vas attendre Albert ? Mais non, tu donnes l’exemple tu te fais vacciner et tout de suite ! Ahhh l’angoisse, le gars il a pas confiance en son vaccin c’est mort…

Dans 2 semaines Castex veut commencer à faire vacciner les vieux… ? Mais ils vont jamais vouloir les seniors… On va avoir un taux de fugues dans les Epadh… Du jamais vu ! A Noël ils vont se cacher sous les meubles pour pas se faire gauler par les infirmiers.

Non mais vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu’un te propose quelque chose mais lui il y touche pas… hyper louche non…?

