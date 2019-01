On voit bien Daniel Morin avec le comportement de Jacques et Laurence interprétés par Dany Boon et Valérie Bonneton que parfois la générosité n’est pas totalement désintéressée. Il se peut que dans certaines circonstances on aide les autres avant tout pour s’aider soi-même…

Ca peut paraître décevant mais c’est surtout humain, on a le droit de penser à soi sans être un monstre

Aaaaaaaaaaahhhhhhhhh nom de dieu mais je vais crever ! Oui je vais crever d’ennui et de dégout

à la fois… Ennui du propos et dégout dans la forme.

Alors bien sûr je ne suis pas un monstre, je ne souhaite pas la mort de Nagui mais si seulement sa langue pouvait se paralyser, ses lèvres se figer et sa bouche ne plus produire de mots je serais le plus heureux des hommes !

Oui Mr Gui, c’est insupportable, le dégout que j’ai à votre endroit n’est pas que physique il l’est aussi moralement.

Si vous saviez la nausée que chez moi vous engendrez…

Non mais pour l’amour du ciel et de Jacky et Michel Sardou mettez un terme à la guimauverie Mr Gui

« Et la générosité intéressée ça arrive nanana et aider les autres c’est s’aider soi-même ninini et penser à soi n’est pas un acte monstrueux nununu »

