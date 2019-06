Daniel se demande pourquoi il y a tant de candidats au bac...

Non mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes levés ce matin ? Fallait pas y aller…

Là je m’adresse aux 554 000 candidats au bac qui passaient l’épreuve de philosophie !

Alors pour le plus vieux des candidats, 77 ans, je comprends ça le change du bridge ou de « questions pour un champion », ça l’occupe.

En plus le gars il habite Dijon !

Alors la retraite déjà whouuu l’angoisse en plus t’es coincé à Dijon

aie aie aie…

Et puis on sait jamais peut-être qu’on est mieux accueilli au paradis quand on est bachelier… je ne sais pas !

Je comprends aussi pour le plus jeune des candidats : 11 ans

Bon ça sent le petit génie. Et là en tant que petit génie tu te dis

« mouais plus vite j’en aurais fini avec les études, plus vite j’aurais un métier, un compte en banque avec de l’argent et la possibilité de m’acheter moi même mon cannabis sans avoir à demander aux parents ! »

Mais pour les 553 998 autres candidats je comprends pas la démarche… Mais pourquoi le bac les amis ? Pourquoi ?

Dans peu de temps ce sera l’apocalypse, on sera tous morts !

Le réchauffement climatique ! Poutine ! Trump !

On pourra même pas compter sur Patrick Balkany qui sera en prison bientôt… Profitons du tout petit laps de temps qu’il nous reste et profitons à l’extrême !

Allons respirer l’air pur de la jolie campagne qui en cet arrivée tardive du printemps à quelques encablures de l’été nous offre un spectacle aussi réjouissant visuellement que de manière olfactives !

Profitons pour faire des choses folles ou qui ne se pratiquent plus…

Engageons-nous au parti communiste ! Ecoutons tout un album de Justin Bieber ! Ayons des rapports sexuels avec nos partenaires malgré 3 ans de vie commune ! Allons-y pour des activités carrément déviantes et libératrices… Faisons l’amour devant « des chiffres et des lettres » ! Volons un gros 4x4 et écrasons des trottinettes, inspirons nous du film de Quentin Dupieux, une quête qui parait folle de l’extérieur mais qui individuellement prend du sens…

Choisissons un vêtement entamons avec lui une relation de forte amitié et décidons d’éliminer toute autre personne qui porte le vêtement en question !

