Ce matin, Daniel passe en revue les faits de quelques arnaques et « honnêteté foudroyante »

Bon ben aujourd’hui on va parler arnaque les amis ! Oui arnaque et arnaqueurs...

On commence avec Jeff Koons, le plasticien américain qui fait des sculpture en acier qui représentent des animaux gonflables. Jeff Koons vous savez c’est ce gars qui a fait un homard présenté au château de Versailles. C’est aussi le gars qui avait offert à la mairie de Paris une sculpture géante représentant un bouquet de tulipes gonflables pour rendre hommage aux victimes du bataclan. Sympa.

Peu après l’artiste a précisé qu’il « offrait » le dessin de la sculpture mais que pour la sculpture elle même c’était 3, 5 millions d’euros.

Et bien hier une sculpture représentant un lapin en acier haut de 1 mètre a été adjugée 91 millions de dollars soit 81 millions d’euros.

Pour atteindre une telle somme Nagui doit travailler au moins 3 ans c’est de la folie !

Pour atteindre une telle somme Nagui doit travailler au moins 3 ans c’est de la folie Safari lui aussi haut de un mètre coûte seulement 129 € soit près de 628 000 fois moins que l’horreur signée Jeff Koons. Il va avoir les boules l’acheteur du lapin de Koons quand il va écouter ma chronique et qu’il va savoir pour Miffy Safari... bref !

Autre arnaque ou plutôt « honnêteté foudroyante » c’est arrivé avant hier et c’est pour moi l’acte de transparence le plus incroyable auquel on ai assisté dans toute l’histoire du banditisme. Avant hier au troisième jour de procès des Balkany pour Fraude fiscale blanchiment et corruption, un procès où des gens sont venus témoigner pour dire qu’ils n’avaient jamais vu de leur vie autant de liasses de billets de 500 € sur une seule et même personne et ben en plein milieu de l’audience le téléphone de Patrick Balkany sonne...

Et sa sonnerie c’est la musique des « Tontons flingueurs ». Ca va au delà de tout, ce gars n’a peur de rien, il assume tout, c’est mon Dieu ! Le gars il a en permanence dans ses poches l’équivalent en billets du PIB du Luxembourg quand il te serre la main t’as l’impression qu’il va te piquer ta montre et quand il choisit une sonnerie c’est la musique des « Tontons Flingueurs » !

Tu peux pas dire que le gars il annonce pas la couleur... l’honnêteté des voyous pour moi y a rien de plus beau, hein Nagui !