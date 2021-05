Daniel Morin a plein d'idées de scénarios pour le prochain film de Quentin Dupieux...

Bon, dans deux jours : les terrasses ! Je ne sais pas vous, mais moi, plus on se rapproche de l’échéance, plus j’ai peur. Je crois que je ne vais pas aller en terrasse mercredi. Si ça se trouve c’est un coup du virus.

Il s’est dit « ouais en ce moment les humains ils se méfient, on n'a plus le même rendement, il faut relancer la machine !

Vous savez quoi, on fait profil bas, ils vont se dire : « c’est bon, on gagne la partie » et quand ils rouvrent les terrasses on fonce, on contamine comme des porcs, on leur saute à la gorge à ces saloperies d’humains ! »

Et ça, ce que je viens de dire, ça ressemble à quoi ? Ben ça ressemble à un scénario de Quentin Dupieux ! Hey oh ça va… Faites pas ces têtes !

Il est là pour quoi aujourd’hui Quentin Dupieux ? Pour un film sur deux gars qui apprivoisent une mouche géante pour qu’elle aille voler des trucs pour eux !

Quentin, non sérieux, il est pas mal le scénar… On vous garde Adèle, on vous garde, on garde votre personnage ! Personnage troublé qui parle hyper fort mais que personne ne comprend, personnage rejeté par tout le monde, du coup personnage qui s’isole avec une envie de vengeance...

Je vous fais le pitch :

Vous êtes dans votre chambre Adèle, et là y a le virus en mode géant qui vous attend !

« - Hey t’es qui toi ?

« - Je suis le Coronavirus !

- Hey, hey, hey nan, t’es trop gros pour être un virus dégage !

- Non, je suis là pour te proposer un plan.

- Un plan cul ouais, dégage !

- Non le cul c’est pas mon truc, moi c’est plus les poumons.

- Tu veux quoi ?

- Comme tu détestes les gens, tu vas nous aider et on va relancer la pandémie ! »

Vous en pensez quoi Quentin ? Pas mal, non ?

Bon, passons à l’actualité brûlante du moment.

En ce moment, ça ne va pas fort pour Marine Le Pen.

Ce week-end le JDD révélait que l’enquête sur les emplois fictifs du RN au parlement européen avait rapporté des millions d’euros au parti… De son côté, Valérie Pécresse a carrément dit que Marine Le Pen c’était « le grand méchant loup déguisé en mère-grand »…

Whouuuuu c’était pas sa semaine à la pauvre Marine ! Elle qui avait la Win dans les sondages, elle s’est pris deux vilains coups de pelles…

Si ça se trouve elle a été envoûtée ! Une malédiction cachée dans sa perruque blonde par les forces du mal de la République en Marche !

Ah mais ça ferait un super scénario ça Quentin !

Non sérieux !

Marine Le Pen victime de sa perruque envoûtée par un marabout « République en Marche » !

Lundi matin tout va bien Marine sort de sa douche... Elle est nue sur son balcon, elle respire l’air de la victoire qui se dessine…

Comme chaque matin elle jette des bébés lapins vivants à ses deux doberman Zlatan et Zemmour !

Elle s’habille en écoutant la radio, les nouvelles sont bonnes. Puis elle met sa perruque et là tout vacille…

