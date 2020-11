Maintenant que les vaccins sont là, Daniel se désespère du retour du monde d’avant...

Bon ben la mauvaise nouvelle semble se profiler les amis…

Vous avez entendu : en une semaine, 3 laboratoires ont annoncé la mise au point de 3 vaccins ! 3 vaccins efficaces à 90, 92 et même 95% !

C’est une cata l’arrivée de ces vaccins… Ça veut tout simplement dire que c’est bientôt fini la crise du Corona virus. Je sais c’est chelou de dire des trucs comme ça mais moi ça va me manquer la crise sanitaire !

On était bien confinés non ? Le confinement, cette excuse superbe pour ne plus avoir à aller chez les gens !

« - Daniel tu viens diner demain soir à la maison ? On sera pas nombreux promis !

- Ahhh j’adorerais Jean-Michel mais c’est non, je peux pas ! Tu le sais Nagui a été touché par le virus, il a failli y passer, il s’est jamais vraiment remis… tu verrais sa tête on dirait Joe Biden ! Du coup il a peur, il est même terrifié, il est devenu hyper prudent, limite parano : il nous a fait implanter à tous une puce GPS ! Entre 18h et 9h du matin on est obligé de rester chez nous ! »

Avec le vaccin le virus ne fera plus peur et l’excuse Nagui ne tiendra plus ! C’est chaud mais je serais obligé de dire la vérité...

« Daniel tu viens diner à la maison demain soir ? Fini l’excuse Covid tu viens !

- Non toujours pas Jean-Michel, toujours pas. En fait même sans Covid j’ai pas envie de venir te voir, quand je te vois je m’emmerde !

- Mais enfin toutes ces vacances passées ensemble Daniel !?

- Ca c’est par ce que je me tapais ta femme Jean-Michel sinon jamais je passerais jamais volontairement plus de 10 minutes avec toi ! T’es chiant Jean-Michel, t’es hyper chiant ! Je crois que t’es le mec le plus chiant du monde ! Tu sais c’est une prouesse d’être aussi chiant Jean-Michel c’en est presque remarquable d’arriver à être aussi chiant que toi ! Au chapitre « c’est qui le plus chiant ? » t’es le champion Jean Michel !

- A ce point-là ?

- Tu te rappelles de Jean-Marc Ayrault ?

- Euh oui !

- Ben t’es aussi chiant que lui !”

Bon ben là c’est le point de « non-retour » ! Quand tu évoques Jean Marc Ayrault tu peux plus revenir en arrière ! En tous cas c’est fait, t’as perdu Jean-Michel mais t’es débarrassé !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !