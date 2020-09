Dans sa chronique, Daniel Morin s’imagine changer de vie !

Bon rien ne va plus les amis ! Alors oui je sais, en ce moment mes accroches sont toutes plutôt pessimistes… En même temps je suis peut être le seul qui a vraiment les yeux ouverts sur le monde dans lequel on vit ! Même ici sur Inter certains sont en train de perdre la boule !

Écoutez la pauvre Marie-Pierre Planchon en pleine météo ce matin à 6h55 ! Pauvre femme, elle a craqué ! Mais partout en France c’est le bordel ! Et puis les solutions qu’on nous propose sont quelque peu flippantes !

Devant les interminables files d’attentes des laboratoires d’analyses on va peut être lancer les chiens renifleurs de Covid ! Oui les amis vous avez bien entendu des chiens renifleurs de Covid ! Tu fais plus la queue, tu te mets en ligne et le chien passe devant toi, s’il s’arrête pas c’est que tout va bien, s’il te pose la papatte dessus c’est que t’es porteur !

Et si jamais t’es pas porteur et qui te pose la papatte dessus par ce qu’il veut jouer hein on fait quoi ? Eh ben t’as pas le temps de te poser la question, tu te fais embarquer et hop on t’enferme sept jours dans un hôtel miteux en compagnie de gens vraiment contaminés qui cette fois vont te le refiler le virus !

Non mais des chiens ça va pas ou quoi ! Pourquoi pas des hamster pour gagner de la place… S’il fait « mouiii » t’es pas malade, s’il fait « rheuuuuu » t’es malade !? ohohoh ! C’est bon ? Ça va la folie des hommes !?

Non c’est pour ça les amis que je vous propose de profiter d’une opportunité qui à mon avis ne se refuse pas ! J’ai appris hier que l’Île de la Barbade allait s’affranchir de la couronne britannique et devenir une république d’ici deux mois ! Mais c’est l’occasion rêvée pour changer de vie !

Une île des Caraïbes qui devient une république va avoir besoin de capitaux, de compétences, de diversité ! Donc de nouveaux arrivants… on y va !

Imaginez...

