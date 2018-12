Vous le savez les amis je suis un homme résolument tourné vers l’égalité homme femme ! Je suis un féministe convaincu !

Mais le militantisme ne s’acquière pas comme ça du jour au lendemain, il faut y travailler, chaque jour est une étape du long chemin.

Pour m’aider dans ces étapes je me sers de béquilles pour avancer comme par exemple de longues soirées au coin du feu

en compagnie de Leila qui m’explique patiemment le long combat mené par la femme !

Elle me parle tout en faisant le ménage et la vaisselle…

Je lui donnerais bien un coup de main mais je suis un homme et un homme c’est mono tache, je ne peux donc aider et écouter en même temps !

Autre béquille, je suis abonné à bon nombre de magazines féminins dont « Elle ».

Et sur quoi je tombe perdu entre 39 pages de pubs ?

Un article !

Titre de ce dernier : « Comment ré-enchanter son travail »

Ah voilà qui - en cette période de fête sinistrement gâchée par les crises que nous traversons - va surement m’apporter du réconfort !

Alors !

Première règle : « zapper les réunions de travail ! »

Ah oui ben là non, je suis pas hyper d’accord, ça commence mal… avec Nagui, la seule réunion de travail de l’année

c’est dans 2 jours et on parle à peine boulot !

Non on est trop occupé à déballer le cadeau que Nagui nous offre tous les ans, déballer tout en mangeant comme des chancres, le repas qu’il nous offre !

Alors oui ça se passe à la cantine de radio France mais avec en moyenne un repas à 5,50€ ça fait une somme rondelette quand on est tous présents !

Quant au cadeau attention le patron ne se fout pas de nous, non, non, non !

L’année dernière on a tous eu (quand je dis tous je dis bien tous, même le petit personnel comme le rédacteur en chef

et la réalisatrice de l’émission) non n’insistez pas, je donnerai pas leur nom… déjà parce que Jean-Baptiste Bussière est un garçon discret, il a horreur qu’on parle de lui… une discrétion qui lui vient de l’adolescence quand il a compris qu’il aurait plus à faire à des tracasseries qu’à des compliments à cause de sa très grande laideur.

Quant à notre réalisatrice, c’est pas que je veux pas donner son nom, c’est que je ne peux pas, elle est d’origine tiers monde genre Albanie, Arménie, Turquie, Serbie, Yémen, Corée du Nord… je sais plus, en tous cas un pays ce genre-là donc imprononçable.

Bref !

Et bien Nagui nous a offert à tous, tenez-vous bien, une photo de lui nu sur son lit en train de se rouler dans des liasses de billets de 500 €. Non mais y a un message hyper généreux là-dedans. Ça veut dire : « Voyez on peut travailler en radio est se faire plein d’oseille en tout cas moi oui, je vous souhaite le meilleur, bonne année, bisou »

L’année dernière après le déjeuner il nous a tous emmener prendre le dessert dans un restau étoilé !

Et ben vous savez quoi ? Pour pas qu’on se sente écrasé par son pouvoir d’achat, il nous a laissé payer l’addition !

Là tu vois la classe totale du gars !

Donc non, zapper les réunions de travail : pas question !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !