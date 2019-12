Les bons conseils de Daniel pour les repas de fêtes de fin d'année

Bon nous nous rapprochons des fêtes de fin d’année… que faire et surtout ne pas faire en cette période de fête où souffle l’esprit de noël, période où on se retrouve en famille où tout est moelleux et beigne dans un climat de concorde générale !

Alors parmi les choses à éviter, je me base sur quelques infos, infos sur lesquelles je suis tombé tout récemment et qui dans l’esprit ne sont pas très « noël »…

Il y a quelques jours, l’ancien coéquipier chez Ferrari de Michael Schumarer, le brésilien Rubens Barrichelo a fait quelques confidences dans un Podcast.

Il a dit que Michael Schumarer, qui je vous rappelle est dans le coma depuis 2013 suite à une chute à ski, il a dit qu’il ne gardait pas un bon souvenir du champion allemand, je cite : « un homme qui ne lui a jamais offert son aide, un homme qui humainement n’était pas le meilleur ! »

« Mais ferme-la Barrichello, tais toi ! »

On ne dit pas ces choses-là à propos d’un gars qui aujourd’hui est moitié homme moitié végétal. On dit « Oui on était dans la même équipe c’était un grand champion, il a beaucoup manqué au monde de la F1 » et puis c’est tout !

Non par ce que le type s’il dit ça publiquement vous imaginez ce qu’il pense vraiment de Schumarer… il le déteste !

Alors si à l’occasion du réveillon on évoque un proche mal en point que vous n’aimez pas, taisez-vous !

Allez joyeux noël à tous ! On oublie les problèmes, on oublie la grève, on oublie Jean Paul Delevoye, on trinque et on s’amuse ! On s’amuse mais pour autant on n’oublie pas pépé !

Pépé qui était avec nous pour chaque noël et qui aujourd’hui est à l’hôpital et qui se repose suite à son amputation des jambes et des mains « tu nous manques pépé, reviens vite ! »

Suite à écouter et à retrouver en vidéo !