Le salon « Parapsy » a lieu jusqu’à ce soir à l’espace Champerret, le salon du corps et de l’esprit et une solution à nombre de nos problèmes...

Merci, merci, merci, merci, merci François Ozon ! Merci mais… non. Désolé ça ne sert à rien.

Votre film est remarquable OK mais l’action de vos héros pour nettoyer l’église n’y changera rien. Non c’est foutu la religion ça ne marche pas.

Non l’avenir il est en ce moment même exposé et jusqu’à ce soir à l’espace Champerret porte de Champerret Paris 17 avec le salon « Parapsy » le salon du corps et de l’esprit.

Pas de bullshit avec des méchants curés qui vous embrouillent style Nagui qui vous emmènent prier tout nu sous la tente non ! Là c’est du concret, c’est que des trucs qui fonctionnent, c’est des voyants, des marchands d’huiles essentielles et de bijoux en minéraux et en bois, des gens qui vous prennent en photo et qui vous disent que ce qui va vous arriver c’est du solide !

Ta vie c’est de la merde ?

Tu ne crois plus en rien ?

Tu coures moins vite qu’un curé ?

Tu n’as jamais été sélectionné pour jouer à « N’oubliez pas les paroles » ?

Bref tu veux en finir !

STOP !

Oui Stop et pour retrouver foi en l’avenir pour savoir de quoi sera fait cet avenir et pourquoi pas augmenter tes chances d’avoir un meilleur avenir !...

Va immédiatement au salon Parapsy porte de Champerret à Paris !

Le salon Parapsy c’est le rendez-vous des gens sérieux… Des voyants qui vous disent et vous expliquent quasi scientifiquement pourquoi ça ne va pas chez vous.

Vous avez des problèmes avec la police chaque fois que vous quittez le pays ?

Demandez une consultation avec le Docteur Benalla surnommé Docteur Passeport, vous deviendrez aux douanes un vrai passe muraille !

Vous avez des problèmes avec les impôts ?

La marabout Balkany pourra en 30 minutes vous désenvouter du fisc et ça marche pour résoudre tous les problèmes !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !