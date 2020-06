La crise économique est à nos portes, l’emploi pour les jeunes est menacé, mais Daniel Morin reste optimiste !

Absolument Nagui . L’emploi pour les jeunes est certes fragilisé, mais des solutions existent. La solution ça peut être ‘vous’ mon bon Nagui. Vous n’êtes pas simplement le producteur véreux et sans scrupule que le monde ne connait que trop bien !

Non vous êtes aussi un chef d’entreprise qui n’hésite pas à piocher sa main d’œuvre dans le troupeau des forces vives que constitue notre jeunesse en quête de travail ! Un employeur qui ne les payera pas, qui n’aura pour eux aucune considération, qui parfois portera atteinte à leur intégrité physique, mais qui leur apportera une expérience professionnelle et un traumatisme émotionnel qu’un jour ils pourront monnayer !

Tout ça sans compter ceux qui grâce à leur physique avenant et à votre générosité légendaire seront mis en contact par vos soins avec les proxénètes les plus influents de la place de Paris !

Et il n’y pas que ça qui motive mon optimisme quant à un futur professionnel prospère pour les jeunes… Et là je tiens à remercier Fr 2 pour son sens du service public.

Oui j’encourage sans retenu notre jeunesse quelques fois à la dérive à regarder ce soir à 22h50 « complément d’enquête ». Nom du reportage « j’ai embarqué avec les Narcos ». On est plongé dans l’univers des narcotrafiquants en Colombie. On remonte toute la chaine du trafic de Cocaïne et on constate que

*quand on veut bien se donner la peine,

*quand on est mobile géographiquement

*et qu’on a pas peur d’explorer un secteur nouveau

Bref quand on accepte de sortir un peu de sa zone de confort et ben du boulot y en a pour tous les profils, et qui en plus rapporte un max !

Et si j’en crois le comportement de certains de mes collègues je peux vous garantir que la filière narcotique est loin d’être un bizness menacé d’extinction !

Lancez vous les jeunes ! la drogue c’est le futur ! C’est demain !