« TF1 et M6 fusionnent ». Dit comme ça, on s'en fiche un peu. Sauf que ça peut avoir son côté pratique : un groupe qui rassemble TF1, M6, W9 et RTL c’est commode… Si tu chopes quelqu’un à la DRH, tu peux proposer plusieurs projets en une fois ! Daniel Morin nous explique sa théorie.

Hey non mais des fois franchement ! Hein ? Oh ! Si c’est pour dire de telles conneries, c’est pas la peine d’en faire un communiquer à la Terre entière ! Je ne dis pas ça pour toi Guillermo ! Non, sèche tes larmes petit belge aux origines douteuses et à l’appareil génital en lambeaux ! Non tu ne dis pas de conneries toi, toi tu es drôle, tu es fragile et drôle, un peu comme un petit animal blessé qui se tortille avant de mourir !

Non ceux qui disent des conneries et qui le font savoir à la planète entière c’est l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé !

Hier ils ont publié un papier qui dit : « travailler plus de 55 heures, c’est dangereux pour la santé. »

Sans blague ! Déjà moi qui suis, en gros à 15 heures par semaine, je suis au bout du rouleau, je n’ose pas imaginer dans quel état je serais à 55 heures ! Ah ben c’est simple, je crois que je meurs !

Alors selon l’OMS, c’est mauvais pour le cœur et le cerveau ! Non mais c’est mauvais pour tout les gars ! Pour le foie, la rate, les reins, les poumons, le zizi, tout !

Et pour te dire que travailler plus de 55 heures par semaine c’est mauvais pour le cœur et le cerveau, ils font un communiqué mondial...

C’est quoi le prochain communiqué ? « Attention, si vous sautez d’une hauteur supérieure à 100 mètres, c’est dangereux pour les chevilles et les genoux... » Désolé mais c’est pas plus con comme annonce !

Non, la grande nouvelle d’hier, elle ne vient pas de l’OMS, elle vient de TF1. TF1 qui a annoncé officiellement sa fusion avec M6 !

Alors je reconnais que dit comme ça, « TF1 et M6 fusionnent », OK on s’en fout.

Sauf que, sauf que… ça peut avoir son côté pratique…

Ben oui, un groupe qui rassemble TF1, M6, W9 et RTL c’est commode… Si tu chopes quelqu’un à la DRH, tu peux en une fois proposer plusieurs projets !

"Bonjour, bonjour alors je viens vous voir parce que j’ai un projet super à vous proposer...

- C’est pour quelle chaîne ?

- TF1 !

- OK !

- Alors ça s’appelle « les 12 coups de minuit »

- C’est quoi la différence avec les « 12 coups de midi » ?

- Ben c’est la nuit !

- Non merci, pas intéressé, au revoir !

- Attendez, attendez j’ai autre chose pour vous, un truc d’enfer !

- C’est pour quelle chaîne ?

- M6

- OK

- Ça va s’appeler « divorcés au 2ème regard »... C’est la suite de… de « mariés au premier regard » ?

- Woaaah vous êtes fort vous !

- Merci mais non, au revoir.

- Attendez, attendez j’ai autre chose pour vous, là c’est pour W9.

- OK !

- Ça s’appelle « les 20 chansons détestées des français »

- Non merci, au revoir !

- Attendez, attendez, attendez !

- J’ai une idée pour RTL

- Moui...

