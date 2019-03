Daniel Morin a pu assister en exclusivité à l’échange entre le cardinal Philippe Barbarin et le Père Preynat

C’est aujourd’hui, en ce moment d’ailleurs que le pape reçoit au Vatican le cardinal Philippe Barbarin. Barbarin qui doit lui présenter sa démission !

Une démission suite à l’affaire de pédophilie du curé le père Preynat, le père Preynat qui a abusé de plusieurs dizaine de scouts quand même.

Affaire que Monseigneur Barbarin, bien qu’au courant a gardé secrète et ça c’est pas bien…

Tellement pas bien que la justice a condamnée à 6 mois de prison avec sursis Philippe Barbarin pour son silence coupable.

Comment ça se passe ce genre de réunion ?

Élément de réponse…

Toc toc toc !

- Entrez ! Ah c’est toi Philippe !

- Très saint père bonjour !

- Bon alors c’est quoi ces histoires

- Je viens vous présenter ma démission

- Mais déconne pas ! Tu vas faire quoi si t’es plus cardinal ?

- Je sais pas…

- Tu sais faire quoi à part des secrets des signes de croix et des génuflexions ? hein ?

- Ben rien

- En plus t’as à peine 68 ans c’est super jeune

- Oui mais bon j’ai déconné quand même…

- Bon ! t’as oublié de dire un truc ? ? ? Et alors ! Ça arrive à tout le monde !

- C’est grave quand même je mérite une punition

- Oui bon, tu vas aller t’occuper d’une église en Albanie pendant 2 ans, ça fera l’affaire !

- L’Albanie c’est le tiers voire le quart monde, personne te connaît c’est parfait ! Tu vas m’évangéliser tout ça style templier moderne !

Allez maintenant tu me laisses je dois prendre une douche : j’attends 2 nonnes thaïlandaises !

Déçu de ne pas être puni comme il l’espérait, le cardinal Barbarin en a rajouté…

- C’est pas tout très Saint Père…

- Quoi encore ?

- Ca fait 15 ans que je fais pousser du cannabis et que je deale du shit à Lyon

- Quoi ?

- Je sais c’est mal, c’est très très mal, je mérite une punition exemplaire…

- Du shit thérapeutique ?

- Non du shit de défonce, crucifiez moi et après je démissionne

- Crucifiez non, c’est réservé à l’élite ! Non c’est clair c’est pas bien de dealer, c’est pas bien.. mais ça mérite pas non plus ta démission…

- Une séance de fouet alors ?

- Non on va corser la punition, tu vas plus en Albanie, je vais te nommer archevêque de Levallois Perret, tous les dimanches tu vas confesser Balkany et là, LA tu vas voir ce que c’est que l’horreur dans ce qu’elle a de pire !…

Allez maintenant laisse moi que je me prépare pour mes nonnes

Mais on était encore loin du compte…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !