Après trois jours d'absence à la Maison de la Radio, Daniel Morin a trouvé une bonne raison de revenir.

Salut les amis ! Ah nom de Dieu ce que c’est bon de revoir certains d’entre vous… Je suis revenu pour vous Barbara, oui, pour vous !

Lundi c’était Renaud Capuçon, ah non laisse tomber le violon, il venait pour un album hommage à un compositeur totalement inconnu en France ! Et bien s'il est inconnu, il y a peut être des raisons, qu’il le reste, merde ! Ohhh l’ennui !

Mardi : Jacques Attali, « Histoire des médias », en toute simplicité… Ah ben Jacques il est comme ça, il fait dans le grandiose à chaque fois !

« Jacques Attali, de quoi allez-vous nous parler aujourd’hui ?

- Du monde.

- Du monde, OK, mais quoi du monde ?

- Du monde en totalité depuis le début !

- Et sinon, vous avez des projets, Jacques ?

- Oui, je vais réécrire la Bible mais en plus complet ! »

Non, Attali c’est trop gros pour moi comme dossier, il me donne le vertige ce gars.

Non, je ne pouvais pas revenir mardi. Bon, hier c’était Thierry Lhermitte ! Thierry Lhermitte pour la Fondation pour la Recherche Médicale ! Alors autant j’aime l’homme, autant j’aime l’artiste, autant le bon sentiment et la générosité, ça me gave ! Ah non pitié, la solidarité, l’entraide, la compassion, hey oh temps mort ! Non, pas hier !

Aujourd’hui, en revanche, vous savoir dans ce studio, Barbara, et moi pas, c’était insupportable !

Ça va en ce moment Barbara ? La famille, le boulot ?

Moi aussi ça va, je vous remercie, il y a des hauts et des bas bien sûr, mais dans l’ensemble, ça va… Alors à 18h il y a Castex qui va nous annoncer un truc ? Quoi ? On sait pas bien ! Et puis Castex, l’écouter ça ne sert à rien si le lendemain Macron dit le contraire.

