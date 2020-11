Daniel en a eu la confirmation en regardant le film de nos invités ce matin : l’amitié c’est dangereux !

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Mickey !

92 ans ! Du jamais vu pour un rongeur !

Voilà pour ce qui est de mon traitement de l’actu internationale !

Allez passons aux choses sérieuses… aux choses qui nous concernent aujourd’hui : nos invités et leur film « Connectés » !

Bon ben je crois que la démonstration est claire !

Merci Pascal Demolon Merci Nadia Farès !

Grace à votre film on le sait : les preuves sont ECLATANTES ! Avoir des amis c’est dangereux !!

Non par ce que quand vous écoutez les « bobos-épicuro-véganos » style Nagui « l’amitié c’est formidable, c’est le partage, c’est le vivre ensemble, les amis c’est la famille, l’amitié patati, l’amitié patata… »

Non non non et non ! L’amitié est une bulle d’hypocrisie dans laquelle germe et s’épanouit le fléau de la trahison…

L’amitié c’est la jalousie qui s’étale sous tes yeux en soirée, en week-end et pendant les vacances !

On veut toujours le boulot de Jean-Marc, la femme de Jean-Pierre, la voiture de Jean-Michel, avoir le corps de Jean-Benoit avoir la Teub de Jean-Yves…

On finit toujours par les détester les amis, ils ont toujours quelque chose qu’on n’a pas ou qu’on a moins.

Et quand c’est pas le cas quand vous n’avez rien à envier à vos amis et ben soyez sûrs que eux ils vous détestent pour ce que vous avez de mieux qu’eux !

Arrêtons avec cette vieille légende comme quoi l’amitié c’est génial, l’amitié c’est de la merde…

Moi j’ai pas d’amis, j’ai jamais eu d’amis, j’aurais jamais d’amis et ben je suis au top ! Au top !

Les amis on les voit pour tromper l’ennui et c’est tout !

Et franchement aujourd’hui avec Amazon Prime, Netflix, My Canal, Disney et Jaquie et Michel TV

Qu’est-ce qu’on va s’emmerder à avoir des amis… ?

Allez on se débarrasse ! Faites comme moi ! Mettez-vous devant votre ordi, dans « destinataires » sélectionnez tous vos « amis » dans « objet » écrivez « vérité » et tapez le message suivant :

« Je vous déteste tous, je veux plus jamais vous voir bande de cons »

Et envoyez ! Envoyez bon Dieu ! Envoyez bordel !

Une fois le message envoyé, allez vous acheter un caniche pour tromper la solitude !

C’est fiable un caniche, c’est con mais c’est fiable.

Jamais il sera jaloux de vous le caniche, jamais !

Tant que vous lui filerez des croquettes que vous l’emmènerez pisser et chercher la baballe dans la forêt il sera heureux et vous serez son dieu !

Mort aux amis, gloire aux caniches.