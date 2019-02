Quand la rigueur militariste appliquée dans les sous-marins inspire la direction de France Inter

Aujourd’hui 19 février n’est pas une journée comme les autres

Normalement il était bien prévu de célébrer un bien triste anniversaire, celui des ans de la mort de Bonn Scott

Jean-Philippe Manœuvre :

Ta gueule Dany le rock c’est pour moi ! Putain Bon Scott chanteur emblématique de AC/DC, mort à 33 ans comme Jésus. Idole des foules comme Jésus, mort bourré dans son vomi après 300 shots de Vodka comme Jésus...

Vous êtes sûr Jean Philippe ?

Euh non mais ça fait classe

Pour bon Scott

Non pour Jésus

Sinon autre triste célébration. Ça fait aujourd’hui 18 ans que Charles Trenet est mort

Ahhhh Charles Trenet…

Putain mais ferme-là Dany je t’ai déjà dit que le rock c’est moi ! Charles Trenet mort à 87 ans dans…

Oui on sait dans son vomi

_Mais tu perds la boule Dany, un peu de respect ! Non Charles Trenet est mort dans son appartement / paisiblement. Auteur de plus de 1 000 chansons il laisse le rock orphelin. Tout le monde se rappelle de son tube planétaire « C’est bon pour le moral »_

C’est pas la Compagnie Créole qui chante ça ?

Putain mais tu salies tout Dany ! T’y connais rien on dirait Nagui

Oh oh oh oh doucement les insultes !

Et bien malgré tous ces évènements qui méritaient qu’on s’y attarde, ce 19 février est tout entier centré autour du film « Le chant du loup »

« Le chant du loup » un film magnifique, un film où l’esprit de sacrifice n’est pas un vain mot :

Des hommes toujours impeccables, des hommes toujours au top physiquement, des hommes hyper gaulés, des hommes bien rasés, des hommes parfois épilés, des hommes qui n’ont pas peur de rester entre hommes. Mais pas que…

Des hommes qui savent où ils plongent mais toujours vers l’inconnu, des hommes qui sont prêts à se sacrifier et des hommes à qui on ne tolère aucun écart !

Et bien cette gestion des hommes ça a inspiré la direction de France Inter qui a décidé d’avoir une gestion un peu plus militaire de son personnel aujourd’hui. Et sur France Inter le chef c’est une femme : Laurence Bloch aujourd’hui appelée Amiral Lolo.

