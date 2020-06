Pour Daniel Morin, l’amour c’est beau, ça rend audacieux mais malheureusement on lui met des bâtons dans les roues...

« Les paroles de la sagesse envahissent ta bouche petit homme aux reflets d’orient !

Comme beaucoup l’amour me rend joyeux / l’amour me rend guilleret / l’amour me rend hardi !

L’autre jour il faisait beau / je me baladais dans un square parisien avec 2 copines

Anne Hidalgo et Valérie Pécresse

Je leur dis « oh ça vous dit les filles qu’on fasse un câlin sur l’herbe là ? »

Anne me dit « Ok mais pas à plus de 30km/h ! »

« Ok super ! Valérie ? »

Et là la présidente de la région Ile de France me regarde comme si j’avais dit une horreur elle me répond

« non mais ça va pas la tête et l'article 222 paragraphe 32 du Code Pénal tu en fais quoi ? »

Euh il dit quoi l’article 222 paragraphe 32 ?

« il dit que L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement, et de 15 000 euros d'amende. »

Quoi ? c’est interdit de faire l’amour en public ! répondis-je outré en regardant Anne Hidalgo qui me dit « je savais pas »

Mais depuis quand c’est interdit ? Avant-hier encore en toute innocence je faisais l’amour avec Guillermo Guiz et Albert Algoud aux Buttes Chaumont !

Nagui voulait faire des photos de la bande dans un cadre sympa et bucolique…

Mais c’est complètement con d’interdire ça… Surtout que je sais que les gens aiment me regarder faire. Souvent quand j’ai fini y a des badauds qui me demandent des trucs.

« où j’ai appris toutes mes techniques ?

est ce que je suis professionnel ?

Y a même un flic une fois qui m’a vu, qui m’a laisser faire et qui à la fin m’a demandé de venir chez lui le lendemain pour l’anniversaire de sa femme !

Il m’a jamais dit

eh oh et l’article 222 paragraphe 32 du code pénal"

Jamais !

Je croyais qu’on voulait une France du partage, une France du « vivre ensemble » ! tu parles !!! Vivement que JM Bigard soit président ! Ca va changer tout ça vous verrez !