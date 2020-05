Daniel est époustouflé par le comportement de Rama X, le roi de Thaïlande !

J’ai toujours eu une fascination pour les salauds, les tyrans, les despotes, les maniaques !

Et je trouve, au risque de vous flatter cette fois Nagui, que vous êtes la synthèse parfaite de tous ces profils aussi infréquentables que dangereux et vicieux !

Mais avec le confinement j’ai découvert un homme encore plus vil que vous ! Vous imaginez ma surprise !

Oui, il s’agit de Rama X, le roi de Thaïlande !

Le gars on a entendu parler de lui quand il s’est confiné en Allemagne avec son harem de 20 jeunes filles et qu’il a déposé Moumoune en Suisse. Total respect pour le King !

Mais c’est pas tout, il avait aussi avec lui toute une armée de serviteurs à qui il faisait une vie d’enfer à base d’humiliation en public et de châtiments corporels ! J’adore ce mec !

Et là tout récemment on suppose qu’il aurait fait disparaitre une de ses maitresses. Personne n’a revu la pauvre femme depuis qu’il l’a fait jeter en prison !

Aucune trace : nada. Rama est un génie !

Quand on sait qu’en plus en 2007 il a nommé au rang de maréchal en chef de l’armée de l’air son caniche, on ne peut que s’incliner !

Voilà Nagui, c’est clair, vos ondes négatives me manquent mais découvrir la vie de Rama X pendant ce confinement fut un tel bonheur que je vis plutôt bien votre absence !

En tous cas je suis sûr que quand je vous reverrais en chair et en os Mr Gui tous les sentiments de jubilation morbide et malsaine que j’éprouve pour vous referont surface !