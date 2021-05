Aujourd'hui c'est la réouverture des cinémas. Daniel Morin s'interroge sur les films qu'il va aller voir...

Ah nom de Dieu quelle connerie cette réouverture des terrasses…

Ce matin dès 7h j’ai squatté la terrasse de la brasserie juste en bas de la radio, j’étais tellement content que j’ai pris cinq petits déjeuners complets, une heure plus tard une tartiflette, et juste avant l’émission, une soupe à l’oignon !

J’en peux plus !

A la pause j’ai croqué tout un tube de citrate de Betaïne, j’ai même sniffé deux lignes de bicarbonate mais rien n’y fait… J’ai la nausée !

Heureusement qu'il y a les gestes barrières parce que là si on me serre la main trop fort, tout ressort !

Désolé, c’est très graphique ce que je raconte mais ça me fait du bien de parler…

Là je ne vais pas bouffer avant demain…

Du coup qu’est-ce que je vais faire du reste de la journée…

Oui je vais aller au cinoche, ça y est c’est ouvert… En-fin !

Alors qu’est-ce que je vais aller voir, voyons la liste du jour…

- « Adieu les cons »

Oui mais non, le titre me rappelle trop le boulot.

- « Drunk »

Un film à la gloire de la consommation d’alcool.

Oui mais non, ça me fait trop penser à mes amis de France Info.

- « Petit vampire », le dessin animé de Joann Sfar.

Non s'il y a des vampires je vais avoir peur. Et avoir peur avec tout ce que j’ai mangé, ça sent le fait-divers !

- « Mandibules » de Quentin Dupieux

Ouais, le problème c’est qu’il est chelou Dupieux, méfiance, c’est quoi l’histoire ? « Deux gars apprivoisent une mouche géante pour qu’elle aille voler des trucs pour eux… » Ah ben non ça va, il est super normal ce scénario !

Bon je vais aller voir ça à la séance de 14h.

Quoi d’autre ?

- « L’Etreinte » y a qui là-dedans ?

Emmanuelle Béart : ah ouais cool !

Vincent Dedienne… OK tant pis…

