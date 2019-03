Emmanuel Macron a réuni hier des intellectuels pour trouver une solution à la crise des gilets jaunes et au bout de 8h il a trouvé une réponse...

Plus de 8h… il a parlé plus de 8 heures d’affilés ! Qui ça ? Ben le Président Macron enfin !

Hier le Président de la République avait invité à l’Elysée 64 intellectuels français. Bien évidemment j’étais invité ! Je représentais l’Entertainment culturel francophone. Poli j’y suis allé et ben j’ai regretté…

Non mais franchement Président, avouez-le, dites-le, parler 8h d’affilé c’est pour punir les invités !

Non mais parler autant y a vous, Président, et y avait Fidèle Castro.

Au bout de 4h j’ai vu les premiers malaises d’intellectuels… Des philosophes qui flanchaient et qui s’écroulaient adossés aux murs de l’Elysée.

Ils gisaient au sol pris de spasmes leurs corps tremblaient… ils vomissaient puis ils perdaient connaissance.

Passé 5h de discours, on voyait le personnel de l’Elysée qui évacuait les intellectuels évanouis et ça l’excitait, le Président, il enchainait comme un forcené.

Et tout ça sans une goutte de sueur, sans une faiblesse dans le genou, sans l’ombre d’un bâillement !

Il avait le regard qui brillait, il était comme possédé ! A 2h30 du matin il était frais comme un

Mister Freeze, il aurait pu continuer indéfiniment !

Plus de 8h de discours pour dire quoi ?

Pour dire « Oh les gilets jaunes y en a marre »

Ça prend 4 secondes pour dire « oh les gilets jaunes y en a marre » pas 8h !

Sinon le Président l’a demandé, le Premier Ministre l’a annoncé les choses vont changer dans les manifs, finit la rigolade

Dorénavant les manifestants dangereux écoperont d’une amende de 135 € !

Oh putain la mesure de génie !

J’imagine un leader Black Bloc qui vient d’apprendre les nouvelles mesures et qui parle à ses troupes…

« Bon les gars c’est foutu c’est mort on peut plus manifester on s’est fait baiser ! Les flics vont avoir le droit de nous mettre des amendes !

On peut rien faire ils ont des sifflets, ils vont nous courir après avec les amendes à la main, ils vont surement avoir des baskets aux pieds pour aller plus vite… On peut pas prendre de risques, les flics avec carnet de contraventions ça c’est imparable, la contravention c’est l’arme fatale !

Rappelez-vous Marie Pervenche, Danielle Evenou elle défonçait tout avec ses contraventions et ben là c’est pareil on est cuit ils ont gagné !

Bon c’était un chouette combat on s’est bien marré mais c’est terminé.

Maintenant je vous propose qu’au lieu d’aller casser on organise des pique-niques ou du Paintball !

Allez on se prend un verre de jus de pomme et on va ranger nos chambres !

Bisous et vive les Black Bloc !

Bon ben voilà grâce aux contraventions à 135€ c’est réglé les gilets jaunes !

Bravo président Macron, en même temps c’était pas une raison pour jaqueter pendant 8 h…

A demain !