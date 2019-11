Ce matin, Daniel nous parle des challenges qu’il ne cautionne pas vraiment, surtout en novembre !

Ahhhhhhhhh maudit ! Maudit ! Maudit !

On le sait les amis le mois de novembre est un mois maudit !

Fini le petit blouson coupe-vent, on doit se couvrir vraiment… On plisse les yeux à cause de la pluie, on marche vite pour être à l’abri plus rapidement du coup on fait moins gaffe et on fini par se casser la gueule sur les feuilles mortes qui jonchent le sol…

Y a des milliers de vieux qui chaque jour se cassent quelque chose en tombant dans la rue.

Et vu que nous vivons une époque de merde où l’individualisme rampant a gagné le combat contre la solidarité et l’entraide entre les hommes de bonnes volontés !

Ouiiii car les petits vieux au sol qui la larme à l’œil lèvent péniblement un bras pour signifier leur détresse et ben ils ne trouvent personne pour les aider à se relever !

Aux heures de pointe, ils se font même marcher sur la gueule les pauvres petits vieux.

Les os du corps brisés, la moelle épinière rompue, le visage tuméfié et en sang ils sont là… immobiles, a attendre la mort.

Et la mort, oui la mort elle finit par arriver.

Et de quelle façon mes frères, de quelle façon quand la foule s’est dispersée et bien l’odeur du sang finit par attirer des chiens oui des chiens qui se mettent à dévorer les pauvres petits vieux et ils y mettent du cœur les clébards croyez moi.

Comme l’os de vieux est fragile, il croque sous la dent du chien qui s’en régale mais oui « miam miam » se dit le toutou qui ne se fait pas prier pour avaler un membre ou 2 sous le regard fataliste du petit vieux qui, toujours vivant, se fait dévorer cru et sans pitié !

Quand on ne se casse rien on a quand même une trace bien dégueu sur une cuisse qu’on va trainer toute la journée.

Dans les bureaux ça renifle et ça tousse, c’est le début des rhumes, des angines, l’arrivée de la grippe.

On est crevés et quand on regarde le calendrier on constate qu’il reste encore plus d’un mois à tirer avant les vacances de Noël !

Et bien malgré tout ça il existe des individus qui n’hésitent pas à charger la mule… Novembre, en plus d’être le mois le plus déprimant de l’année, a été choisi par un groupe plutôt loufoque d’être le mois du « no nut challenge »

Le « no nut challenge » c’est l’engagement à ne pas avoir de rapports sexuels pendant un mois entier. En couple ou même tout seul.

