Ce matin, Daniel, évoque deux profils de personnes au comportement ignoble...

Allez on n’a peur de rien les amis !

S’il faut dénoncer on y va, après tout on est un pays de tradition et la collaboration fait parti de notre patrimoine culturelle !

Aujourd’hui j’ai décidé de lancer un nouveau type de chronique, ça s’appelle « coucou les fumiers »

Alors « coucou les fumiers » c’est un petit clin d’œil amical à toutes les raclures qui nous entourent tous les enfoirés qui respirent le même air que nous et qu’on aimerait voir mort - bon mort j’exagère - mais au moins gravement accidenté !

Alors cette semaine on a 2 lauréats pour le « coucou les fumiers »

Le premier eeeesssst !

Celui qui a volé 2 petites voiturettes électriques dans une clinique au Mans

Des voiturettes destinées aux enfants malades de la clinique pour les accompagner de façon plus ludique au bloc opératoire !

Et ben ces 2 voiturettes ont été volées !

Alors je vous propose qu’autour de la table nous nous tenions la main pour inviter les esprits de la vengeance à frapper l’ordure qui a fait ça…

Humm esprit vengeur reçoit ma supplique, ouiii place une savonnette sous le pied du voleur de voiturette pour qu’il glisse dessus et tombe dans son escalier que sa mâchoire frappe les marches pour qu’il se casse les dents puis qu’il roule jusqu’en bas et bouscule un meuble sur lequel un objet genre une grosse bouteille lui tombe sur la tête et lui fende le crane puis qu’en se relevant l’odieux individu se coupe les pieds sur le verre cassé qu’il rechute en arrière et se casse un bras ou 2 !

Hummmmmmm… Amen

Le second lauréat de « coucou les fumiers » esstttttt

Oly Ilunga ancien ministre de la santé de la Republique Democratique du Congo !

Attention cramponnez-vous, il aurait détourné 4 millions de dollars destinés à la lutte contre le virus Ebolaaaaa…

Alors là oui, oui, oui on a un champion ! Là niveau salopard on parle gros gros niveau, là c’est clair qu’à coté de lui le voleur de voiturette électrique c’est l’abbé Pierre. Bravo Mr Ilunga vous êtes sans conteste le fumier de la semaine !

Allez on se remobilise autour de la table, on se tient la main et on invoque le dieux de la vengeance pour que la fatalité punisse Mr Ilunga on va changer d’approche

Hummmm dieu de la vengeance, de la nature et des saucisses bon marché qu’on fait griller au bord de l’eau

…fait que pendant sa promenade dans le jardin les chevilles et les poignets de Mr Ilunga soient saisis par des racines folles qui le maintiendront au sol pendant que scarabées et autres coléoptères affolés et cherchant refuge lui rentrent dans le nez et les oreilles… pendant ce temps dieu de la vengeance et de la nature fait tomber la foudre sur Mr Ilunga que ses vêtements prennent feu et une fois nu et offert et guide vers lui une plante aussi carnivore que coquine pour qu’elle lui mange le zizi ! … Amen

Bon ben voilà j’espère que nos prières seront entendues et que nos deux tristes individus souffriront le martyr !

Allez à bientôt pour une nouvelle séance de « coucou les fumiers » !