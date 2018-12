On voit bien Daniel Morin avec la sublime aventure initiatique de "Mia et Le Lion Blanc" qu’il y’a des terres ancestrales à préserver et des animaux qu’il faut défendre. Et puis la relation de cette enfant avec ce lion montre bien qu’il faut croire au miracle de la nature et de l’amitié…

Et une et 2 et 3 connneries dans une, dans une, dans une même phrase.

Mr Guiiiiiiiiii, champion du monde !

Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!

Mais par le srutum de Michel Fourniret il arrêtera donc jamais. J’en peux plus de vos formules « bobo crétino végéto gilé-jauno procto communistes » c’est de la guimauve chaudasse qui trempe dans l’huile de rillettes, j’en ai la nausée j’ai les dents qui suintent d’ennuis et de dégoût...

Oh non je viens de re-croiser votre regard Mr Gui ça recommence. Leila file-moi ta guêpière en métal rouillé que je lui crève les yeux, ça fera diversion pendant que je l’achèverai à coups de Santiags….

“Et qu’il faut préserver la nature ninini, et qu’il faut sauver les Piti Nanimo nanana..."

Heureusement que vous vous barrez 2 semaines en vacances chez votre ami Bachar el-Assad, j’aurais pas supporté une semaine de plus.

Je crois que de rage j’aurais fini par vous couper le zizi et que le l’aurai donné à manger à un vigile...

