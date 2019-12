Ce matin, Daniel a bien besoin de l'aide d'une vétérinaire pour diagnostiquer le cas d'Alexis Le Rossignol...

Ah non mais quelle connerie ! Quelle connerie !

Faire venir un docteur dans l’émission avant de partir en vacances c’est totalement idiot…

C’était après qu’il fallait le faire venir !

Oui après histoire qu’il puisse nous ausculter… Qu’il puisse rassurer Tanguy Pastureau et ses démangeaisons multiples depuis son retour de vacances à Bombay… Vacances culturelles passées dans un Squat Indien où chaque année se réunissent l’amicale des lépreux et l’association des amis du psoriasis !

Qu’il puisse prévenir Leïla que « pour le moment c’est pas grave cette dilatation des sinus. Mais que ce serait bien de ralentir un peu sur le Poppers »

Bon Nagui il le connait bien comme d’hab il lui enverra par la poste début janvier une dose de Pénicilline et basta il ira tout de suite mieux le taulier.

Alors n’allez pas croire que je ne suis pas content de vous voir cher docteur mais je suis enchanté qu’on reçoive aussi le docteur Farah Kersi… une vétérinaire !

Alors non Nagui ce n’est pas pour moi, je sais que mon cas est désespéré.

Toute forme de médecine est incapable de résoudre mes problèmes, la dernière fois que j’ai vu un praticien il m’a dit que vu mon état physique, c’était un miracle que je sois toujours en vie !

Que normalement vu l’état de mes organes vitaux je devrais être mort depuis les années 90’

Non, docteur Kersi on a besoin de vous pour Alexis Le Rossignol !

Pourquoi ne pas l’emmener chez un docteur comme Michel ?

Bonne question docteur Kersi !

Mais sachez qu’on a essayé, on a essayé et d’après les tests pratiqués sur lui Alexis n’est pas humain ! Tanguy appartiendrait bel et bien au monde animal !

Bref vous tombez à pic ! Depuis le début du conflit social à Radio France, Alexis est inquiet, il a peur du manque à gagner… Les symptômes inquiétants se multiplient, il est vraiment pas bien : il a la truffe chaude, il refuse quasiment de manger… Le matin quand je le sors, il met des heures pour faire sa crotte et quand il fait il hurle à la mort c’est hyper gênant !

Il ne réagit même plus quand Albert Algoud lui grimpe dessus, il se laisse faire du coup c’est un carnage Albert en profite salement, il le grimpe parfois jusqu’à 20 fois par jour…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !