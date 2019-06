Daniel n'a, encore une fois, pas vraiment apprécié les propos de Nagui lors de l'émission...

Ahhhhh Leila !! Va chercher Aldolf ton robot tueur de nains… ça va saigner !!!!!

Ça peut pas être le vrai, Nagui, l’ancien animateur de 30 millions d’amis nazis, qui sort autant de conneries…

Ça doit être le robot doublure de Matthieu Delormeau ou de Pascal Praud pour être aussi débile…

Leila renifle le pour voir, fais le sniff-test… Non arrête malheureuse, tu ne mérites pas ça !

Oh merde il me regarde et j’ai bien peur que ce soit le vrai, je sens le vice dans ces petits yeux noirs de rongeur syphilitique !

J’en peux plus de lui, sa niaiserie me chahute l’œsophage

Et l’évolution de l’espèce ninini

Et qu’on est plus maitre de la machine nanana

Et qu’on en devient l’esclave nununu….

Et alors ?? Et alors ?? A-L-L-A-U-R-E-H ?

C’est ça qui est bon ! Et ne me dites pas petit pervers de Levallois Perret, ne me dîtes pas que vous n’usez pas de ces stratagèmes.

C’est même Madame Gui, qui se trouve être votre femme en même temps qu’elle est ma maîtresse, c’est donc Madame Gui qui était très étonnée de trouver un magnétophone Grundig à cassette cachée dans son sèche-cheveux…

Mais reconnaissez le mon petit bonhomme, espionner c’est chouette, que ce soit ses employés, ses concurrents, ses enfants…

Et côté assistanat … Il est où le bonheur ? Il est où ? Et bien il est là dans l’assistanat, le rienfoutrisme, le rienbranlage…

*Besoin de faire ma toilette mais en même temps grosse soif ?

Et hop, mon robot apéro qui me sert une pinte tout en me lustrant le fondement à la peau de chamois

*Une engueulade avec Moumoune, ma concubine et hop mon robot Jojo-faudercho va lui acheter des fleurs et un gigolo pour qu’elle ait enfin un peu de plaisir

Et puis merde ouvrez les yeux Mr Gui !

Rien qu’en jetant un coup d’œil circulaire autour de cette table vous vous rendez très bien compte que pour certains comme Marina - spirituellement limitée - ou encore Tom - cérébralement sinistré - un petit coup de main même artificiel au niveau de l’intelligence ce serait pas luxe !

Désolé mais une fois encore mon bon Mr Gui tout rikiki vous avez dit n’importe quoi !