Daniel Morin se demande qui était l'homme le plus sexy du weekend entre lui, Nagui, Bilal Hassani et Alain Delon...

Qui était l’homme le plus sexy ce week-end ?

Alain Delon sur le tapis rouge de Cannes ?

Bilal Hassani sur la scène de l’Eurovision ?

Nagui pour la montée des marches du festival de Cannes ?

Moi dans mon canapé en train de regarder la 37ème journée de Ligue 1 ?

Ou bien Patrick Balkany avec chapeau et lunettes noires en train à Roissy avec un billet avion pour le Panama ?

Le choix est difficile ! Affinons l’analyse... Bon je commence par moi, comme ça c’est fait. Pour être honnête je n’étais pas au top... D'habitude moi qui suis d’une classe folle en toutes circonstances, ce week-end, y'a eu du laisser aller. Samedi soir j’étais avachi, pas douché depuis vendredi matin, en slip chaussettes, avec des miettes de pain dans les poils du torse et des croûtes de fromage dans la barbe. J’étais pas au top.

Non ! Leila, d’habitude si compréhensive, elle a râlé « ouiii, tu sais bien que je suis pas exigeante au niveau de l’hygiène mais là tu pousses le bouchon un peu loin ! Alors ok, j’aime quand tu sens fort mais là j’ai mes limites. Va prendre une douche ou mets toi un coup d’aspirateur mais fais quelque chose sinon je pars ! »

Du coup je m’élimine de la compétition d’homme le plus sexy du week-end.

Prenons maintenant le cas de Nagui. Nagui sur la montée des marches, accompagné de sa femme Mélanie Page. Et ben, je croyais pas que je dirais ça un jour mais j’ai trouvé celui que je déteste et que je trouve repoussant 5 jours par semaine… Je l’ai trouvé plutôt beau gosse !

Smoking impeccable et c’est difficile à porter le smoking quand tu mesures moins d’un mètre, ça fait vite nain qui travaille dans un cirque. Mais là, je sais pas pourquoi, il avait la classe le Nagui. Bon la présence de sa femme Mélanie y faisait beaucoup. Elle est courageuse cette femme quand même, pensez donc, marcher tout en souriant les genoux pliés. Ben oui forcément, si elle plie pas la rotule, elle fait 3 têtes de plus, du coup le Nagui, vexé, il tire sur le bras, ça la déséquilibre, elle peut tomber et si par malheur elle lui tombe dessus, il va le prendre mal, il est capable de la molester !

Bref ! Nagui est donc bien placé pour être élu mec le plus sexy du weekend.

Quid de Bilal Hassani ? Perso, je l’ai trouvé hyper canon pendant le concours de l’eurovision. Sa perruque blonde hyper longue lui donnait un air de super héros, je l’ai trouvé au top ! Pas facile à porter la perruque cheveux blonds et longs. Tenez imaginez Nagui avec... Nagui en blonde ça fait tout de suite bois de Boubou / 20 € l’amour derrière le buisson.

Bon maintenant, Alain Delon sur le tapis rouge. Alain Delon quand même (Le Guépard, Rocco, Le Samouraï). Il a quand même une présence de dingue. Et puis vous avez vu ça quand il s’est pointé sur le tapis… Tout le monde s’est écarté pour le laisser passer. On aurait dit Moïse qui séparait la mer. Moïse / la mer rouge. Delon / le Tapis Rouge. C’était un moment quasi biblique Delon à Cannes ! Je suis pas loin de le nommer gagnant du week-end.

Alors ok, il a eu des comportements limites dans sa carrière mais merde c’est Alain Delon. Il serait un peu misogyne, un poil homophobe, et un chouya raciste ! Ohhhhhhh ben si on peut plus avoir quelques petits défauts... Hannnn ce que les gens peuvent être tatillons avec leur morale ! Si tout le monde était comme Nagui, c’est à dire sans principes ni valeurs on perdrait moins de temps...

A demain !