Ce matin, Daniel nous parle des parents d'élèves qu'il croise plus souvent qu'il ne le voudrait vraiment...

Ahhh les gosses ! Quel sujet épineux s’il en est, chers amis, quel sujet délicat…

En faire ? Se retenir ? En adopter légalement ? En acheter au black ? En voler ?

Je ne sais pas, je ne juge pas !

En tout cas ce que je peux dire avec certitude c’est que la marmaille c’est une belle source d’emmerdement et qu’au final on est surement mieux sans !

Alors au départ je dis pas… au début on est même très con avec les gosses !

Quand le gamin à 1 an il colle 2 crottes de nez ensemble tu te dis « c’est clair il va être sculpteur, regarde ce qu’il vient de faire à 1 an »

Non et puis cet instinct de protection disproportionné c’est quand même dingo !

Quand ton gamin au parc bouscule un autre gosse tu es là « ohhh fait attention aux autres petits tu as faillit le faire tomber »

Si c’est un autre mioche qui bouscule le tient c’est pas la même !

« Oh tu peux pas faire gaffe petit connard, tu recommences je pète la gueule ! »

Et si les parents du gosse interviennent ça peut tourner au vinaigre

« Oh c’est bon arrêtez de hurler il a pas fait exprès il a 2 ans »

« Oui ben Hitler aussi il a eu 2 ans et peut être que ses parents aussi ils réagissaient comme vous à base de « ohhh il a pas fait exprès… » on connaît la suite ! »

Après c’est pas mieux… quand vous êtes à la sortie de l’école vous ne le savez pas mais vous êtes en grand danger… Pendant les 5 minutes où vous attendez votre gamin y a toujours 2 ou 3 parents qui vous guettent du coin de l’œil pour choper votre regard et vous sauter dessus.

« Bonjour vous êtes le papa de Barnabé, je me présente Jean-François je suis le papa de Maud et de Loïc, vendredi avec ma femme on organise un petit truc à la maison pour que les parents d’élèves puissent se rencontrer et discuter autour d’un pot… je compte sur vous ? »

Le cauchemar !

Pour moi ce genre d’événement c’est Armageddon. Comme disait le philosophe Belge dyslexique Guillermo Guiz « ça me donne envie de crever dans l’anus d’un furet mort »

Hors de question que je sympathise avec la race des parents d’élève. Race qui se nourrit de salade taboulé dans de la vaisselle en plastique !

Il n’empêche que malgré ce dégout profond vous faites preuve d’une lâcheté immonde ! Vous répondez à ce brave François…

« Et ben oui super, bien sûr François, je vais juste vérifier sur mon agenda mais ça devrait le faire, laissez-moi vos coordonnées et on se confirme tout ça dans la soirée »

Le soir encore plus lâchement vous envoyez un texto pour dire « Aie malheureusement François, vendredi je suis pris je ne pourrai pas être des vôtres, une prochaine fois sans faute. Daniel, le papa de Barnabé »

Et c’est con ! Oui c’est con car en faisant part sincèrement de vos pensés sur le sujet, vous vous éviteriez bien du tracas…

