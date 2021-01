Dans cette chronique, Daniel Morin nous parle de la journée du câlin et de "Mein Kampf" qui va être édité chez Fayard.

Hum c’est bon, aujourd’hui c’est la journée mondiale du câlin !

Who who who on a dit du câlin c’est tout… Là c’est un câlin tout nu arrêtez stop, on remet ses fringues…

Ben Leïla, ma fille tu perds la boule ! C’est vrai que ça fait du bien de parler de câlins, même si on ne les faits pas ça fait du bien… Le câlin réconforte, c’est connu ! Du coup on aimerait en faire un de gros câlin à Donald, Donald Trump qui hier a quitté la Maison Blanche pour y laisser son fringuant successeur Joseph Biden…

Vous avez vu le départ de Donald ? Il a fait son petit speech dans le jardin de la Maison Blanche avant de prendre l’hélico, et à la fin du discours il a envoyé une musique ! La musique c’est ça. Trop bien ! Le gars il part sur du « village people », il va trop me manquer !

Et là avec Village people t’es en plein dans le thème, t’es hyper câlin… C’est une super idée la petite musique signature je trouve !

Vous imaginez si chaque politique avait sa petite chanson ou musique signature ? Ce serait cool, en plus ça donne une lisibilité à la personne…

Rappelez-vous Giscard en 81, tout le monde s’est foutu de sa gueule quand il a quitté le pouvoir avec son « au revoir » légendaire… Avec une petite chanson appropriée ça changeait tout... Là il y avait du style !

Et il n'y a pas que pour les politiques que ça serait pratique une musique signature. Pour tous les peoples il y a un intêret !

Tenez Hugo, vous le Monsieur environnement du service public, le grand chevalier ami des tapirs, qui combat le réchauffement, maltraite le glyphosate et tambourine le soja… Avec une musique appropriée quand vous vous déplacez? on saurait quels sont vos combats / « Mesdames et Messieurs, je vous demande d’accueillir Hugo Clément !

(Herta)

« Bonjour, la pollution c’est pas bien, ne vous lavez plus et mangez bio ! Je vous laisse, faut que j’aille replanter une forêt avec mon pote Raoni ! Namasté !

Là on est en totale lisibilité Hugo !

Sinon, toujours dans la thématique du jour, à savoir le câlin, j’ai appris hier que chez Fayard on allait éditer « Mein Kampf » !

Ah ben quoi de mieux pour se remonter le moral en lisant un truc sympa pendant le 3ème confinement que « Mein Kampf » ?

