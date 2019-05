Daniel Morin a attendu les déclarations de M'Bapé et, comme lui, il se sent pousser des ailes...

Bon, ce n’est un secret pour personne, en football, comme en radio, c’est la saison du mercato… La saison des coups de pression ! Le week-end dernier, Killian M’Bappé nous en a fait un beau avec sa petite phrase : « Je veux plus de responsabilités, si c’est au PSG tant mieux, si c’est ailleurs, ce sera ailleurs pour un nouveau projet ». En clair « Coucou président, je veux revoir mon contrat ! ». Et puis au PSG quand tu demandes à revoir ton contrat, on n'est pas dans une logique je-travaille-chez-EDF, à base de « je veux plus de tickets restau, une prise en charge totale de mon « pass Navigo », une pause pipi supplémentaire et 30 € de plus par mois ».

Non non non, là on parle foot, on parle PSG, on parle 4ème voire 5ème dimension. Et le Kilian il est chaud patate ! Il a dû leur dire « Hey ho les gars, le futur du foot c’est moi, alors vous êtes bien gentils de donner 30 millions par saison à Neymar, mais à partir de maintenant, il est hors de question que je gagne moins que lui. Moi je manque pas un match ! Lui, il se casse le pied tous les ans pour aller se dorer la pastille dans sa favéla, pendant que moi je continue de cavaler comme un lévrier ! J’en ai ras le bol de gagner une misère avec mon pauvre contrat à 17,5 millions, je veux le double ! Et puis je veux avoir mon avion privé pour aller à l’entrainement. Je sais que c’est pas un gain de temps puisque je décollerai d’Orly pour atterrir à Orly et que je devrai finir le trajet en bagnole, mais c’est une question de principe. Sinon je vais au Real avec Zidane, je peux très bien m’acclimater au tiers monde ! Je vous mets pas la pression, mais j’ai déjà fait ma valise et ça fait 2 semaines que je prends des cours d’espagnol. Bisou ! »

En même temps, il a raison le gars, le temps file à une vitesse de dingue ! Du coup, moi je fais pareil que Kilian et je le dis ce matin « Je veux progresser, je suis à un tournant dans ma carrière, c’est le moment d’avoir plus de responsabilités ! Si c’est sur France Inter tant mieux, si c’est ailleurs, ce sera ailleurs avec un nouveau projet. Et sachez que je suis régulièrement en discussion avec Radio Courtoisie et il se trouve que Radio Courtoisie a un beau projet, la perspective d’une grande victoire des partis nationalistes aux élections européennes de dimanche leur donne des ailes. Ils ne sont pas loin d’envisager une nouvelle grille de programmes qui fera la part belle aux naz- aux patriotes ! Et ils pensent, et je les en remercie, que je serais le candidat idéal pour incarner les valeurs triomphantes et fachi- et visionnaires de leur projet ! Sachez que je ne suis pas le seul à être intéressé par le projet courtoisie, un projet encore secret dont le nom de code est « grille de cristal »... Pour diriger les programme, un trio inattendu est à l’étude, un trio qui serait composé d’Eric Zemmour, de Pascal Praud et de Nagui ! Oui je sais, c’est surprenant de la part de Zemmour - Zemmour qui, il l’a souvent dit, trouve Nagui trop à droite !

Sinon je suis aussi ouvert aux propositions des petites radios, des radios qui veulent faire du chiffre et se faire connaître et à qui je donnerai volontiers un coup de main pour sortir de l’ombre comme Europe 1 par exemple ! Bon vous savez ce qui vous reste à faire France Inter, bien sûr, vous me connaissez, je suis raisonnable et je ne demande pas non plus qu’on aligne mon salaire sur les 80.000 hebdomadaires d’Augustin Trapenard, mais il faudra que l’augmentation soit substantielle si je n’obtiens pas une clé perso pour la machine à café ainsi qu’un ramette de papier supplémentaire par mois, j’irai voir ailleurs ! Je sais c’est beaucoup mais voilà, la vie est une jungle ! »

A demain !