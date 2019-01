Aujourd’hui on commence par de la hard news, de l’info brute, de l’info dure, de l’info sans filtre…

Je l’ai lu hier, j’ai pris la news comme un coup de poing dans la gueule, je vous la livre tel quelle : Patrick Fiori a décidé de perdre du poids et de ne plus utiliser d’emballages plastiques !

Ahhh il fait pas dans détail Patrick quand il prend des décisions c’est du radical !

Je tenais à partager cette info de première bourre avec vous, je sais que c’est dur quand on n’est pas préparé mais c’est aussi ça le plus de la radio publique, la réactivité quitte à choquer !

Choc toujours avec depuis hier le procès de la viande de cheval dans les lasagnes.

Mais enfin quel choc ?

D’où c’est un scandale qui y ait du cheval dans les lasagnes ?

Vous croyez que le bœuf il avait envie de finir entre deux plaques de pâtes ?

Non ! Pas plus que le cheval !

Et puis tu fais quoi des chevaux morts ?

Autant en profiter et les bouffer !

On est tous là à s’indigner du « gâchis » « arrêtons le gâchis »

Je suis bien d’accord, alors commençons par manger nos chevaux morts et après on en reparle !

Tout ça par ce qu’on a l’image romantique et noble du canasson qui galope au ralenti sur la plage à marée basse avec dessus un crétin torse nu ou une greluche en nuisette qui regarde l’horizon la bouche moitié ouverte en se disant « c’est beau la vie à cheval »

Y a pas de scandales si on mange du bœuf alors mangeons aussi du cheval et de la belette et pourquoi pas et là attention je jette un pavé dans la marre… pourquoi ne pas manger du stagiaire !?

Ici à la Bande originale on a en use en moyenne

2 par an, 2 qui en fin de saison quittent la Maison de la Radio en rampant et s’en vont mourir dans l’anonymat et l’indifférence générale, la aussi stop au gâchis on les récupère et on fait un BBQ !

Ras le bol de toutes ces réactions offusquées, outrées, indignées, tambourinées. Ces élans d’indignation ça devient n’importe quoi.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !