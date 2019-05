Daniel Morin a repéré pour vous un programme télé, à ne regardez sous aucun pretexte...

Des fois la télé c’est bien ! Et ce soir, ça va être super bien. Ça sera sur M6 à 21h avec « Dossier tabou » présenté par Bernard de la Villardière

Le thème : la fin de vie.

"Ce soir sur M6 à 21h ne manquez pas « dossier tabous » avec Bernard de la Villardière !"

"Bonjour et bienvenu dans Tabou. Aujourd’hui : « Droit de mourir un tabou français ». Peut-on mourir dans la dignité ? A-t-on encore le droit de mourir dans la dignité ? Pourquoi n’a-t-on pas le droit de choisir le moment de sa mort ? Autant de questions taboues auxquelles nous répondrons sans tabous ! Est ce que cette émission est motivée de façon opportuniste et dégueulasse par l’affaire « Vincent Lambert » ? … Oui absolument. Est ce que j’ai honte ? … Absolument pas ! Pour quelle raison surfer sur la souffrance d’une famille qui se déchire, avec au centre un homme qui végète entre la vie et la mort ? … Pour faire de l’audience !

"Voilà aucun tabous avec Bernard aucune retenue avec M6. La mort, la douleur, la maladie hou la la vous allez en prendre plein les yeux à 21h sur M6"

Bon ben voilà ! En même temps, on le connaît le Bernard, il aime bien quand ça pue. Dans « enquêtes exclusives », si c’est pas la prostitution, la drogue, les armes et la radicalisation, ça l’intéresse pas trop ! Pour le coup, je trouve ça dommage qu’il n’ait pas, en lui, la culture du « Best-Of ». Un mash-up de ses émissions avec un mix de ses meilleurs sujets ça serait tellement bien...

"Ce soir dans « tabou exclusif », un dossier explosif sensible et inhumain. Nous irons à la rencontre de djihadistes transgenres qui prostituent des trafiquants d’armes en fin de vie ! Une enquête où moi, Bernard de La Villardière, j’ai pris des risques énormes en me faisant passer pour un dealer de krak zoophile nécrophage syphilitique. J’ai passé de longues heures avec des terroristes dans le coma qui ne m’ont rien dit mais qui n’en pensaient pas moins !

Pour conclure et ce sera la partie détente de « tabou exclusif », nous irons en Albanie visiter un marché d’esclaves destinés à la prostitution en Europe de l’Ouest … Un marché où ceux et celles qui ne sont pas vendus à des proxénètes en fin de journée sont vendus au kilo à des bouchers ! C’est ce soir dans « tabou exclusif » "

« Tabou exclusif », la nouvelle émission choc de Bernard de la Vilardière, croyez moi, c’est quelque chose ! Quand c’est sale, quand c’est dégueux, quand c’est cracra, coucou Bernard est là !

Bon, j’exagère peut être un peu, en tous cas « Dossier tabou, le droit de mourir », c’est bien réel, c’est bien sur M6, c’est bien à 21h et c’est bien gerbant. Alors si j’ai un conseil à vous donner ne regardez pas !

A demain !