Daniel n’aime pas trop les autres mais il y a quelques jours il a fait preuve d’une grande sollicitude envers des voisins…

C’est vrai, je ne suis pas d’un naturel très convivial !

Je n’ai pas d’amis.

Je tolère ma famille.

Je déteste les inconnus.

Et j’éprouve une totale antipathie pour tous mes collègues.

Quant à mes voisins j’aimerais qu’ils vivent tous enfermés dans la cave.

Néanmoins il se trouve que récemment je me suis surpris à faire un geste étonnant.

Un de mes voisins était en train de se faire cambrioler !

Et je suis intervenu, oui je suis intervenu !

Quand j’ai vu que la porte était fracturée je l’ai poussée et j’ai entendu chuchoter. Je me suis approché à pas de loup et là y avait deux gars en train de fouiller partout.

N’écoutant que mon courage et mon civisme j’ai hurlé

« Quoi ? En pleine pandémie on respecte pas les gestes barrières ! Vous êtes collés à moins d’un mètre tous les deux c’est pas bien ! Et les masques ? Ils sont où les masques ? On l’a assez répété pourtant : il faut porter un masque ! Vous les connaissez pas mes voisins ? Si ça se trouve ils sont malades et vous comme deux cons vous allez attraper le Covid !

Et en plus ils mettent pas de gants ces abrutis… Vous cherchez les emmerdements vous ! Vous avez du gel au moins ? Non ! J’en étais sûr ! Attendez-moi là je vais vous en chercher ! »

Quand je suis revenu ils étaient partis ces cons là.

Après ça vous ne pourrez plus dire que je suis asocial.

J’ai tout fait pour aider ces deux pauvres types qui pendant 5 minutes étaient mes voisins !