En lisant "Voici", son magazine d'informations préféré, Daniel Morin a découvert que Bernard de la Villardière lançait un nouveau média 100% vidéo dédié aux bonnes nouvelles... Il nous en parle dans cette chronique.

Bonjour les amis vous allez bien ?

Super ! Ca me rend heureux toute cette joie ambiante ! Alors oui, je sais, ça ne me ressemble pas autant d’enthousiasme et d’empathie… Oui bon c’est vrai que le bonheur de gens je m’en fous mais bon, j’essaie, ne me jetez pas la pierre, merde ! En plus aujourd’hui je suis plutôt de bonne humeur…

Hier je lisais mon magazine d’information et d’investigation préféré, « Voici », et je suis tombé sur un article aussi passionnant que fascinant… Bernard de la Villardière a lancé un média 100% vidéo dédié aux bonnes nouvelles intitulé « Néo ».

J’ai d’abord été choqué… « Quoi, Bernard de la Villardière, mon héros d'enquêtes exclusives s’intéresse aux bonnes nouvelles, mais c’est quoi ce bordel…? »

Moi, mon Bernard, c’est pas comme ça que je l’aime, j’aime quand il part en exploration dans le glauque ! Alors attention, il n'aime pas quand on dit ça Bernard. Dans "Voici", quand le journaliste revient sur le concept de « bonnes nouvelles » et lui dit : « vous ne parlerez donc pas de drogue, de tourisme sexuel et de prostitution », il s’énerve mon Bernard, il répond : « arrêtez avec ça, c’est de la caricature ».

Là où j’ai retrouvé Bernard c’est quand le journaliste lui demande : « vous n’avez peur de rien ? ». Il répond « non. »

Ça c’est du bonhomme les mecs, ça c’est du mec ! Là où le mythe en prend un coup c’est quand il dit : « quand je suis à l’hôtel, ma phobie c’est d’avoir un slip ou des chaussettes sales dans ma valise, donc je les lave à la main la veille au soir. »

Oh non pas toi Bernard, pas toi !

Un mec qui n'a peur de rien on ne l’imagine pas le soir dans sa petite chambre d’hôtel, devant son petit lavabo, laver son petit slip… Les gars comme toi Bernard, les gars comme toi ça ne porte pas de slips ! C’est cul nu dans le treillis bon Dieu…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !