Ce 23 septembre est un jour de pic des naissances en France, de quoi inspirer Daniel Morin...

A vous toutes qui m’écoutez depuis la maternité - et je sais que vous êtes nombreuses - le son de ma voix ayant un effet apaisant sur votre « baby blues » et un effet revigorant sur vos chairs molestées par l’arrivée brutale de celui ou de celle qui va vous pourrir la vie les 20 prochaines années ! Bref !

Maternité où ce matin vous avez donné naissance à un petit ange dont vous êtes si fière malgré son visage chiffonné et cet air cyanosé qui lui donne des reflets de cirrhose mais que romantiquement vous appelez « touche automnales » et bien vous êtes là à vous dire… « oh mais quelle merveille ! Il est unique »

Et bien non, non il n’est pas unique, il est même d’un commun ce bébé que vous venez de faire c’est affligeant ! Et oui, comme me le rappelait ce matin Dorothée Barba qui signe la chronique « capture d’écran » tous les jours sur Inter vers 6h52 et avec qui j’ai eu 4 enfants… Comme me le rappelait Dorothée, aujourd’hui c’est le jour de l’année où on compte le plus de naissances, en France ! Le pic de naissances !

Plus 5% par rapport aux autres jours de l’année ! C’est un gamin « heure de pointe » et alors ça nous dit quoi tous ces gosses qui naissent le 23 septembre ?

Et bien remontons 265 jours en arrière, ce qui équivaut à la durée moyenne de gestation !

Et bien ce sont les mioches qui ont été conçus le soir du réveillon, les enfants de l’alcool !

En même temps je comprends… il est tard on est fatigués mais pas épuisés, l’alcool nous rend joyeux, on est au milieu de plein de gens qui s’amusent ! Alors y a plusieurs cas de figures y a ceux qui pendant la fête de réveillon se rencontrent et c’est le coup de foudre

- Salut c’est quoi ton nom ?

- Je sais plus je suis trop bourré

- Moi c’est Catya

- Tu me plais bien !

- Toi aussi

- J’adore ce titre tu danses ?

- Ouais grave

Et voilà elle ne le sait pas encore, mais à la fin du titre phare de Bézu, Cathia est enceinte !

