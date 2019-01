Daniel Morin on voit bien avec la puissance, la force, le degré d’intimité des échanges menés par Philippe Sollers et Josyane Savigneau que la conversation est un art qu’il faut réhabiliter. La vie, la mort, les doutes, la gloire, la peur, Dieu, l’enfance…

Autant de sujets, parfois des blessures qu’il faut affronter et on est plus fort à deux, dans l’échange avec l’autre….

Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh !! Nom de dieu je vais crever !!

« Viens à moi grand tunnel et montrer moi ta lumière blanche et libératrice » Je vais crever à cause de vous Mr Gui et je vais crever de la pire des morts. Et quoi de pire comme mort ?

Crever de la chtouille ? Non

Crever de la lèpre ? Non plus

Crever de la gastro ? Pas plus

Non le pire c’est ce que je suis ne train de vivre en en moment même : crever d’ennui !

Voilà ce que vous êtes en train de m’infliger Mr Gui, « une crevaison d’ennuillance »

Vous les voyez mes yeux qui se révulsent ? Mes oreilles qui coulent ? Ma glotte qui hoquette et qui hoquette dans le vide car non non je n’ai même plus la force de vomir non plus la force !

Leila, Leila ma sirène orientale, ma fleur d’oranger, ma ceinture explosive… File moi ta kalachnikov Hermès, tes grenades Prada et ton magnum Channel que je le bute une fois pour toutes… J’en peux plus…

Et la force de la conversation nanana, et les échanges avec l’autre ninini et l’intimité partagée nununu…

Bon allez je me lance... je vais tenter un truc, une chose qui vous est totalement étrangère, je vais tenter l’élégance et la politesse.

Allez je me lance : « Mon bon Mr Gui auriez vous l’obligeance, la gentillesse, la diligence de la fermer, de la boucler, d’ordonner à vos lèvres de ne plus produire aucun son… même si je sais qu’au chapitre « échange » vous en connaissez un rayon vous être efficace comme un traitement de texte vous êtes éloquent comme un footballeur qui a le Bac… mais vous êtes comme une question sans point d’interrogation ! Car sincèrement l’échange, la discussion, le partage, qu’est ce que vous y connaissez ? Ce matin je vous ai bien entendu faire un effort surhumain avec Hélène notre stagiaire quand vous lui avez demandé « S’il te plait crevure est ce que tu aurais la gentillesse de te magner le cul pour me faire un café ? »

Le meilleur échange, la conversation la plus constructive c’est celle qu’on a avec soi même et sans personne d’autre pour vous contredire !

Et je sais de quoi je parle vu que je suis toujours d’accord avec moi même ! Désolé mais une fois de plus vous avez dit n’importe quoi !