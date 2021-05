En cette journée mondiale du bricolage, Daniel Morin a un conseil : ne bricolez pas vous-mêmes, appelez des professionnels !

Aujourd’hui les amis, c’est la journée mondiale du bricolage…

Le bricolage : la plus mauvaise idée du monde !

Je m’explique ! Le bricolage c’est quoi ?

Ce sont des gens qui se disent : « oh je vais pas me faire entuber par un pro qui va me prendre une fortune alors que je peux très bien le faire moi-même ce changement de chaudière avec raccordement de l’eau de l’électricité et du gaz ! »

Résultat : inondation, explosion, incendie !

T’es chez toi en slip avec les cheveux qui fument au milieu des cendres et quand au téléphone tu dis au standard de chez Leroy Merlin : « allô, j’ai eu un petit souci avec les raccordements de ma chaudière, vous m’aviez dit que c’était facile à installer qui fallait juste suivre la notice, je ne sais pas où ça a merdé mais il y a eu comme un souci… Je fais quoi maintenant ? Que j’appelle un plombier ? Ah non ça va pas suffire, là j’aurais besoin comme qui dirait d’un architecte, j’ai plus de murs et plus de plafond ! »

Bien fait pour ta gueule, fallait appeler des professionnels.

Et ça encore, c’est quand la personne habite une maison individuelle. Mais quand la personne habite un immeuble, c’est plus la même histoire, c’est "Psychose."

Quand tu croises un voisin qui transporte des tonnes de matos… Tu ne peux pas t’empêcher d’être inquiet et de l’interpeller de façon peu courtoise !

« Dis moi champion, sur une échelle de 1 à 10, t’es à combien au niveau de la confiance ? Non parce que pour être honnête quand je te vois monter chez toi avec un chalumeau, une perceuse à percussion, une baignoire et deux colonnes d’eau, je me pose des questions... »

- Quoi comme question ?

- Ben par exemple : « tiens il fait quand même de très, très gros travaux mon voisin du dessus… Des travaux que généralement tu fais pas toi-même sauf bien sûr si tu t’appelles Monsieur Bricolage… Tu t’appelles Monsieur Bricolage ? Non, tu t’appelles Jean Claude, alias "le connard du dessus qui m’a l’air d’avoir un bon gros projet dangereux qu’il ne maîtrise pas du tout"…

