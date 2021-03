A l'occasion de la venue de Michel Bussi, invité dans la bande originale pour son livre "Rien ne t'efface" dans lequel il est question de réincarnation, Daniel Morin a cogité et a réalisé que le Che s'était réincarné en Guilermo Guiz...

Whou ça va pas fort les amis ! Je sais pas vous mais moi je suis entouré de cas contacts ! Les gens ne font pas gaffe, merde ! J’ai aussi de plus en plus de gens, visiblement imprudents, qui m’appellent pour me dire : « ah ben non, désolé Daniel, je ne peux pas venir dîner avec toi dans ton restau clandestin, je suis positif. » Non mais merde, c’est pas difficile de suivre les consignes quand même…

En plus on ne peut pas dire qu’on puisse compter sur le gouvernement pour nous sortir de là, vous avez vu le dernier truc de génie de Jean Castex…? Le message en alexandrins : « Dedans avec les miens dehors en citoyen. » Bonne journée ! Merci, terminé, circulez tout est dit… Si c’est ça son nouvel axe de com' c’est relou ! Demain il va faire quoi, un autre alexandrin ? Monsieur Jean Castex 1er Ministre : « A-t-on assez d’vaccins ? Boudiou moi j’en sais rien. » Merci de votre attention à très vite !

Pour faire le lien avec votre livre Michel Bussi, je ne sais pas qui a été réincarné en Jean Castex, mais il devait avoir un Karma pourri ! A cause de votre livre, Michel, je me suis mis à cogiter ! Et il me semble après avoir mûrement réfléchi, que Che Guevara s’est réincarné en Guillermo Guiz ! Là encore le degré de poisse est immense pour le pauvre et regretté leader tropico-révolutionnaire !

Imagine le destin, une vraie tragédie ! Dans les années 60, tu es une idole de la lutte armée prolétarienne, en 67 tu es exécuté en héros… 50 ans plus tard tu te retrouves ré-incarné dans le corps d’un pauvre belge qui s’habille en survêt' et dont le seul combat est celui de sauver ce qui reste de son pénis ravagé par la maladie…

Alors je ne vous cache pas que la surprise a aussi été grande dans l’entourage de Guillermo, avant de se retrouver habité par l’âme du Che, il était peinard. Il s’appelait Guy Kevin VanFruuuut, ses passions c’étaient les mobylettes et le cannabis.

Du jour au lendemain il a dit à tout le monde : « j’ai une grande chose à vous dire, il y a du changement les amigos ! Et je ne dis pas ça parce que j’ai pris une douche ce matin, non, ça va plus loin. Il est parti le Guy Kevin que vous aimiez, c’est fini tout ça, depuis ce matin je suis Guillermo, réincarnation du Che ! J’ai la même tache de naissance que lui, un furoncle sur le scrotum, c’est un signe ça, non ? En plus je suis victime de xenoglossie, je parle couramment espagnol sans jamais l’avoir étudié, et pour cause, je n’ai jamais mis les pieds dans une école… Alors OK, c’est une forme inconnue d’espagnol, mais je me comprends et c’est bien ça le principal ! Et ouais, la xénoglossie ça claque ! C’est le 2ème mot de quatre syllabes qui commence par X que je maîtrise, l’autre c’est "xénophobie", une activité que je pratique avec des amis nazis rencontrés en argentine pendant ma vie d’avant ! Alors je vous vois venir avec vos sourires capitalistes et moqueurs vous avez envie de me dire : « mais enfin Ernesto, fils d’un cigare et d’une mangue, tu ne peux pas être la réincarnation du Che, tu n’as aucune conviction, tu as la vision politique d’un François Bayrou et le charisme d’un Bruno Le Maire…»

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !