Daniel nous raconte ce matin comment un journaliste s’est incrusté dans une réunion ultra secrète…

On est mal on est très très mal ! Le télétravail en fait, c’est hyper dangereux !

La semaine dernière, grosse réunion télétravail, grosse réunion stratégique européenne… Mais quand je dis grosse, c’est grosse !

Grosse et top secrète !

C’était pas une réunion Radio France pour savoir si « oui ou non » on changeait les machines à café à France culture… non !

C’était une réunion de tous les Ministres de la Défense de l’union européenne.

Une réunion en télétravail avec dans chaque fenêtre un ministre hyper sérieux prêt à parler Défense avec ses autres collègues… hyper sérieux !

Ça discute stratégie, ça discute guerres, ça discute pression sur les ennemis, ça discute déstabilisation… bref on est chez James Bond, on n’est pas chez Loulou la Brocante !

Vous imaginez le niveau de sécurité ?

Et ben la semaine dernière en plein milieu de cette conférence ultra sécrète des chefs de guerre de toute l’Union Européenne… Bim !!! Apparait sur les écrans la tête d’un gars en T-shirt tout sourire qui balance

« Euh bonjour »… Le gars c’est un journaliste de RTL Pays-Bas !

Le type il avait vu une photo de la Ministre de la Défense de son pays sur Twitter, une photo où on la voit dans son bureau chez elle…

Et sur son bureau y a un papier qui dépasse et sur le papier y a un truc qui interpelle le journaliste : petit agrandissement « Ah ben tiens y a marqué codes pour la réunion ultra secrète des Ministres de vendredi »

Le gars il se dit « non mais c’est pas possible ». Le vendredi, il se connecte il fait le code et là Bingo Gépéto ! Il arrive comme une fleur en pleine réu…

Alors bien sûr y en a un qui fait son malin, c’est Josep Borrell le haut représentant en politique de sécurité pour l’Union Européenne qui balance à l’intrus : « vous savez que vous faites irruption dans une conférence secrète… C’est une infraction pénale, coupez la connexion avant que le police n’arrive »

Ah ben il est gonflé le haut représentant !

Les gars ils ont un système pas sécurisé du tout et il engueule le pauvre journaliste qui, excusez-moi mais fait un travail de journaliste !

Alors je sais pas de quoi ils parlaient les Ministres de la Défenses Européenne mais si ça se trouve c’était hyper stratégique et confidentiel…

