Dans une tribune publiée ce week-end sur un site complotiste, Francis Lalanne a lancé un appel à la mobilisation des forces armées pour se porter au secours du peuple... Daniel Morin nous en parle dans cette chronique.

Vous le savez les amis, les musiciens sont des gens à part !

Dans les années 70, ils étaient beaux et drogués.

Dans les années 80, ils étaient étranges et drogués.

Dans les années 90, ils étaient concernés et drogués.

Depuis les années 2000, ils sont militants et drogués.

Pourquoi la drogue ?

Mais parce que contrairement à ce que certains essaient de nous faire croire, la drogue c’est bon, ça ne rend pas con, ça donne du tonus et ça donne de bonnes idées !

La preuve : Francis Lalanne, chanteur depuis plus de 40 ans, cet homme est fait de décibels et de drogues. L’homme aux cuissardes et aux cheveux longs, tu lui fais des couettes, il peut prendre 200 euros les 10 minutes au bois de Boubou !

Il a trouvé la solution à la crise du Coronavirus. Et ouais. Si Jean Castex avait des cuissardes et un catogan, on n’en serait pas là… Hum je viens de visualiser Jean Castex et « hummm c’est chaud »... Je m’égare !

Lalanne Francis, le chanteur qui a la nuque longue et les cuisses chaudes a lancé une idée de dingue ! Il propose tout simplement un coup d’Etat ! Mais oui bien sûr, un coup d’Etat !

Ils sont cons aussi les gens à vouloir trouver des solutions démocratiques et pacifistes à la con ! Un bon coup d’Etat et « hop » le tour est joué, ou pour prendre une expression plus jeune : « l’affaire est dans le sac » !

Dans une tribune publiée ce week-end sur un site complotiste, Francis Lalanne a lancé un appel ! Un appel à la mobilisation des forces armées pour se porter au secours du peuple, il appelle les plus hauts dignitaires de l’armée française à mettre fin au mandat de l’actuel président de la République. Il appelle aussi l’armée à faire comparaître le Président et les Ministres devant un tribunal constitué en Haute Cour, pour qu’ils aient à répondre du chef de haute trahison.

Alors je ne sais pas ce que vous en pensez les amis mais moi je dirais tout simplement comme le dirait notre ami commun à Tanguy Pastureau et à moi, à savoir Pascal Praud : « Mais il a raison… Aux armes nom de Dieu, aux armes ! »

