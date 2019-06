Daniel a ce matin décidé de s'attaquer à un vrai combat : les tenues de ses collègues de France Inter dans ce contexte de grosses chaleurs...

Bon aujourd’hui la grosse actu c’est bien sur l’anniversaire de Leila

Ça c’est clair le reste on s’en fout !

On s’en fout et on a bien raison vu ce qu’on s’est mis avant l’émission on est bien incapable de parler de quoi que ce soit !

Je suis même étonné que Leila arrive encore à articuler… Moi naïvement je pensais qu’après 60 Mojitos on avait la tête qui tourne et les idées un peu vagues mais là non, pas Leila… ça doit être les 5 calva et le Poppers qui lui ont remis les pendules à l’heure.

Bon Fred Sigrist il a l’air habitué à ce genre de beuverie matinale, à 10h50 il était encore sur le bureau de Nagui en train de chanter « les lacs du Connémara » avec un truc étrange sur la tête…

Tout le monde se demandait ce que ça pouvait être, Nagui a dit « c’est le slip de Tanguy Pastureau » ce qui a créé un climat de gêne générale.

Comment Nagui sait-il à quoi ressemblent les sous-vêtements de Tanguy Pastureau ?

Puis Tanguy a mis fin au suspense en déclarant « Non ce n’est pas mon slip et ce pour la bonne et simple raison que je ne porte jamais de slip, le slip m’oppresse, le slip me stress, je suis psychorigide tendance impulsif incontinent je ne porte que des couches »

…puis il s’est levé et à quitté le bureau !

Bref Fred à 10h50 est encore total bourré en train de chanter puis à 10h55 - et c’est là qu’on retrouve la force des Antilles - à 10h55 il a vomi dans la poubelle puis à bu un shot de rhum et là il est frais et séduisant on dirait Jocelyne Béruard… y a du métier !

Sinon en dehors de l’anniversaire de Leila il y a encore et jusqu’à dimanche la canicule qui nous oppresse !

Bon hier j’ai abordé le sujet coté « pratique » ou comment profiter de la vague de chaleur pour protéger ses vieux ou bien comment s’en débarrasser, aujourd’hui abordons le sujet : « Tenues vestimentaires au travail en cas de grosse chaleur »

Il est 12h ?? Et moi je suis là depuis 6h15 en gros et bien en un peu plus de 6h j’ai vu des trucs atroces dans les couloirs de France Inter, des trucs que même avec 60° tu ne devrais pas avoir le droit de porter !

J’ai vu passer du pantacourt et de la sandale allemande et là je suis désolé mais non le pantacourt et la Birkenstock en cour martiale c’est la peine de mort ! Que tu sois à l’aise c’est une chose mais que pour ce faire tu provoques le dégout chez les autres en est une autre !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !