Mais que va bien pouvoir faire Daniel Morin pendant ses vacances ?

Je ne sais pas encore. J’hésite entre aller m’isoler dans une maison sur une falaise balayée par le vent pour relire Proust, Hugo et Balzac.

Ça ou aller à la mer dans un pays chaud dans un hôtel à la clientèle décadente pour revenir avec des brûlures de peau et des maladies festives.

Je sais pas encore !

En tous cas un truc est sur je n’irai pas, et je n’irai jamais me faire des vacances « Bio ». Y a plein de gens autour de moi qui veulent faire ça. Des trucs en forêt pour se reconnecter avec soi même. Y en a même qui vont habiter dans des cabanes construites dans des arbres. Mais quelle idée à la con.

Hors de question que je passe des vacances dans un arbre, je suis pas un pivert !

Non mais l’enfer.

Tu dors tu oublies que t’es dans une cabane 10 mètres au dessus du sol tu vas pisser et bim tu tombes tu te fracasses les 2 jambes.

Ta femme qui dors avec des boules Quiès pour pas entendre le hibou elle t’entend pas hurler à la mort et au bout de 30 minutes tu te fais bouffer par des sangliers !

Super !

Non mais en admettant que tu tombes pas de ta cabane, tu fais quoi dans une cabane en bois ?

Non par ce qu’inutile de te dire que dans une cabane en bois y a pas de WiFi !

Ah ben non ! tu penses bien que les vicelards qui ont construit ça ils font tout pour que tu deviennes dingue.

Et puis je sais pas pourquoi mais je sens que je serais pas 100% compatible avec des gens qui kiffent habiter dans une cabane en bois.

J’imagine avec horreur ce que ça pourrait donner une rencontre avec une de ces personnes : « salut on est voisin j’habite dans le Tilleul là bas

Ahhh ok salut !

C’est ta première fois toi aussi

Non trop pas je viens là depuis 13 ans 2 mois par an, je me retrouve quoi.

Tu t’étais perdu ?

Non je veux dire que je me retrouve émotionnellement et humainement aussi. La communion avec les éléments quoi ! le dialogue avec mon coté nature et animal !

Ouais ouais ouais…

Tu viens avec moi ?

Tu vas en ville ! ok j’arrive

Non je vais à la rivière prendre de l’eau

Euh non je vais te laisser et dès que tu seras loin je vais scier ton Tilleul et je vais me casser d’ici espèce de taré ! "

Tout ça pour dire Nagui que je suis pas prêt pour dialoguer avec la bête qui sommeille en moi

Et pourtant dieu sait qu’elle en aurait des choses à dire !