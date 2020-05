Daniel vous qui avez des admirations étranges, Donald Trump qui se remet au golf quand son pays est au bord du gouffre, vous en pensez quoi ?

Mais j’applaudis Nagui ! J’applaudis à m’en faire péter les phalanges !

Un mec qui joue au golf ça vous irrite à ce point-là ?

Mais faut vous faire soigner mon petit bonhomme !

Faut consulter vous êtes un grand malade, un fou furieux !

Et si c’est pas le golf alors c’est quoi le problème ? C’est Trump ?

C’est quoi le problème avec Trump hein c’est quoi ?

Un mec qui va au bout de ses idées ? C’est ça qui vous gêne Nagui c’est ça ? Vous n’êtes pas un jusqu’au-boutiste vous ?

Un mec prêt à déclarer la guerre à la Chine ça vous dérange ? Vous avez des amis chinois vous peut-être !

Un mec qui voulait construire un mur entre son pays et le Mexique ça vous défrisait ? Vous avez quelque chose contre le BTP ?

Un mec qui ne tient pas toujours ses engagements ? C’est ça qui vous choque ?

Et ben je trouve ça gonflé de la part d’un gars qui devait relancer Interville cet été et qui s’est dégonflé !

Oui Mr je suis au courant, je lis toutes les déclarations d’Olivier Mine j’adore ce gars ! Son corps, ses cheveux, son sourire, sa barbe, j’aime tout chez lui !

Bref ! En tous cas un mec aussi beau que sympathique et qui doit être fort déçu, si ce n’est dégouté, d’avoir comme producteur un salaud comme vous qui change d’avis comme de Louboutin…

« Un coup je relance les vachettes, oh et puis non je veux plus faire ! »

Croyez-moi mon tout petit ! Jeter Interville à la poubelle c’est autrement plus grave que de jouer au golf !

Vous devriez aller faire un petit 18 trous avec Donald ça vous ferait du bien !